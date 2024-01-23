Утренний ракетный удар: большинство целей были баллистические — Игнат

Большинство ракет, которые запустили российские военные по Украине утром 23 января — это ракеты, которые летят по баллистической траектории.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности речь идет 12 ракет Искандер-М, восемь ракет Х-22, а также С-300-С-400, которыми ударили по Харьковщине.

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– Понимаем, что против баллистики надо больше средств. Несмотря на то, что били по всем регионам баллистикой — пять баллистических ракет Искандер-М были уничтожены, – сказал он.

Игнат отметил, что, кроме того, ПВО уничтожили все крылатые ракеты Х-101/Х-555. Также была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

– Из 41 ракеты было сбито — 21. Не все ракеты достигли своих целей, – добавил представитель Воздушных сил.

Ракетный удар по Украине 23 января 2024 года

Утром, 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине.

В ГСЧС сообщили, что в результате утренней ракетной атаки по Украине 23 января пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.

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