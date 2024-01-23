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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ранковий ракетний удар: більшість цілей були балістичні – Ігнат

Ранковий ракетний удар: більшість цілей були балістичні – Ігнат
Фото: Факти ICTV

Більшість ракет, які запустили російські військові по Україні вранці 23 січня – це ракети, які летять по балістичній траєкторії. 

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

Зокрема йдеться 12 ракет Іскандер-М, вісім ракет Х-22, а також С-300-С-400, якими вдарили по Харківщині. 

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– Розуміємо, що проти балістики треба більше засобів. Не зважаючи на те, що били по всіх регіонах балістикою – пʼять балістичних ракет Іскандер-М було знищено, – сказав він. 

Ігнат зазначив, що, крім того, ППО знищили всі крилаті ракети Х-101/Х-555. Також було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. 

– З 41 ракети було збито – 21. Не всі ракети досягли своїх цілей, – додав речник Повітряних сил.

Ракетний удар по Україні 23 січня 2024 року

Вранці, 23 січня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Україні 23 січня п’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали.

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Війна в Україні, ракетний удар, Російська агресія, Юрій Ігнат
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