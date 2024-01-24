ГБР передало в суд дело об избиении солдата руководителями ТЦК в Ровенской области

Дело руководителей областного и районного военкоматов Ровенской области, которых задержали 27 июля прошлого года за избиение и издевательства над подчиненным, ГБР передало в суд.

Областной военком обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, грабеже и приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 УК Украины).

А руководитель Ровенского районного ТЦК — в пособничестве к применению насилия в отношении подчиненного, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупных размерах и склонении к употреблению психотропных веществ (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 и ч. 2 ст. 315 УКУ).

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Что известно о деле военкомов в Ровенской области

По данным следствия, они избили водителя стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП, когда узнали, что он планирует доложить об их нарушениях во время службы.

Бил военнослужащего битой лично военком области, а руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощение.

Эту биту, а также телефоны с видео впоследствии обнаружили во время обысков дома у руководителя областного военкомата.

А у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъяли восемь пакетов с амфетамином общим весом 11 г и приспособления для употребления наркотиков. Наркотические вещества ему поставлял подчиненный за так называемые служебные привилегии. Он полностью признал свою вину.

В октябре руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки объявлено еще одно подозрение — из-за незакларированного имущества почти на 52 млн грн.

Речь идет о двух грузовиках, огромных земельных участках и недостроенном отеле на горнолыжном курорте в Карпатах. В декабре 2023 года все это имущество передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Оба уволены с должностей и с начала расследования находятся под стражей.

Источник : ГБР

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