ДБР передало до суду справу про побиття солдата керівниками ТЦК на Рівненщині

Справу керівників обласного та районного військкоматів Рівненської області, яких затримали 27 липня минулого року за побиття та знущання над підлеглим, ДБР передало до суду.

Обласний військком обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України).

А керівник Рівненського районного ТЦК – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 та ч. 2 ст. 315 ККУ).

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Що відомо про справу військкомів на Рівненщині

За даними слідства, вони побили водія стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП, коли довідалися, що він планує доповісти про їхні порушення під час служби.

Бив військовослужбовця битою особисто військком області, а керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

Цю биту, а також телефони з відео згодом виявили під час обшуків вдома у керівника обласного військкомату.

А у керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучили 8 пакетів з амфетаміном загальною вагою 11 г і знаряддя для вживання наркотиків. Наркотичні речовини йому постачав підлеглий за так звані службові привілеї. Він повністю визнав свою провину.

У жовтні керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголошено ще одну підозру – через незадекларовані статки майже на 52 млн грн.

Йдеться про дві вантажівки, величезні земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. У грудні 2023 року все це майно передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Обидва звільненні з посад і від початку розслідування перебувають під вартою.

Джерело : ДБР

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