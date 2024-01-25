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Украина
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На борту Ил-76 должны были быть несколько российских VIP-лиц, но ФСБ их развернула — Юсов

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

На борту самолета Ил-76, который потерпел авиакатастрофу в Белгородской области РФ, должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что об этом украинской разведке стало известно уже после крушения самолета.

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— На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло, — говорит Юсов.

Кроме того, он сообщил, что российским спасателям не позволили сделать осмотр места падения самолета.

— Представители российского МЧС, которые приехали на место происшествия, были фактически выгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этого крушения, — сообщает Юсов.

Он также говорит, что на видео с места падения самолета не видно остатков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде накануне доставили только пять тел.

— Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг были доставлены только пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того самого Ил-76 — самолета, который находился в составе Военно-космических сил России, — говорит он.

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Что известно о падении Ил-76 в РФ

24 января в Белгородской области РФ упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщают в Генштабе ВСУ, самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. А ими, как известно, РФ массированно атакует Харьков из Белгородской области РФ.

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Как пишут российские издания, на борту Ил-76 якобы было 65 пленных, три человека, которые их сопровождали, и шесть членов экипажа.

В ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными с РФ, и отметили, что озвученная российской стороной информация о пребывании военных на борту сейчас проверяется.

25 января по факту падения военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью открыто уголовное производство.

Ил-76, Белгород, Літаки, літаки РФ
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