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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чи справжній список обміну полоненими, оприлюднений РФ: ГУР про падіння Іл-76

Чи справжній список обміну полоненими, оприлюднений РФ: ГУР про падіння Іл-76
Фото: Факти ICTV

Росія досі не надала жодних доказів про те, що на борту військового літака Іл-76 дійсно перебували українські військовополонені.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Він відповів на питання, що відомо про оприлюднений пропагандистами список з іменами полонених, які нібито були на борту Іл-76.

Що відомо про список обміну полоненими

– Попри величезну кількість гучних і хамських заяв чи звинувачень, жодних доказів за цей час так і не надано. Не показано ключові наслідки, докази цієї авіатрощі та перебування там людей на борту.

Чим довше ця пауза триває – тим більше питань виникає щодо версій держави-агресора загалом у світі. Ми наполягаємо на проведенні незалежного міжнародного розслідування. І Україна готова до такого розслідування, надавати максимальне сприяння, – заявив Юсов.

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Андрій Юсов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в російському списку військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, є громадяни України, яких уже обміняли раніше.

– Так, ми знайшли в списку українських громадян, які вже були раніше обміняні, – йдеться в його заяві, опублікованій виданням Sky News.

Водночас у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що принаймні одну людину з цього списку вже обміняли 3 січня.

Інформаційна атака Росії

Представник української розвідки попередив, що Російська Федерація здійснює інформаційну операцію вкидами про нібито справжній список обміну полоненими, щоб посіяти паніку в суспільстві.

– Ми повинні спиратися на офіційні повідомлення і джерела. Те, що держава-агресор робить інформаційні вкиди через пропагандистів чи агентів впливу на зразок горе-Шарія, не повинно бути предметом ні реагування українського суспільства, ні тим паче офіційного. Інакше це означало б, що мета цієї інформаційної операції досягнута.

Андрій Юсов стверджує, що Росія має надати офіційну інформаційну публічно або через інші канали зв’язку, а також надати докази.

– В Україні за цей напрямок відповідає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до якого входять представники Сил безпеки і оборони, українського уряду, Офісу президента, парламентарі. У Росії теж є структури, які офіційно відповідають за поводження з військовополоненими. Саме ці структури повинні надати офіційну інформацію публічно або в інший спосіб. Всі канали зв’язку налагоджені, все відомо. Ми будемо комунікувати, – наголосив Юсов.

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Іл-76, Андрій Юсов, Війна в Україні, літаки РФ, Обмін полоненими, Розвідка, Україна-Росія
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