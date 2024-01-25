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На борту Іл-76 мали бути декілька російських VIP-осіб, але ФСБ їх розвернула – Юсов

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНІАН

На борту літака Іл-76, який зазнав авіакатастрофи у Бєлгородській області РФ, мали перебувати російські високопосадовці, проте в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів у коментарі Радіо Свобода.

Він зауважив, що про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

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– На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася, – говорить Юсов.

Крім того, він повідомив, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

– Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі, – повідомляє Юсов.

Юсов також каже, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

– Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Бєлгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – літака, який перебував у складі Військово-космічних сил Росії, – каже він.

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Що відомо про падіння Іл-76 в РФ

24 січня в Бєлгородській області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, літак перевозив ракети для ЗРК С-300. А ними, як відомо, РФ масовано атакує Харків із Бєлгородської області РФ.

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Як пишуть російські видання, на борту Іл-76 нібито було 65 полонених, троє людей, які їх супроводжували, і шість членів екіпажу.

У ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими з РФ, і зазначили, що озвучену російською стороною інформацію про перебування військових на борту зараз перевіряють.

25 січня за фактом падіння військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородською областю відкрито кримінальне провадження.

Іл-76, Бєлгород, Літаки, літаки РФ
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