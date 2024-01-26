Новая угроза на ЗАЭС: заканчивается срок использования ядерного топлива

На Запорожской атомной электростанции, которая находится под временной оккупацией российских военных, может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. В реакторах ЗАЭС заканчивается срок использования ядерного топлива.

Ситуация на Запорожской АЭС

Исполняющий обязанности главы правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин сообщил, что в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах Запорожской АЭС.

— Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния холодной остановки в горячее еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно требований украинского и международного законодательства, — утверждает Котин.

Возможна ли авария на ЗАЭС

По информации Энергоатома, дальнейшая эксплуатация такого топлива на оккупированной Запорожской АЭС нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности.

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В Энергоатоме сообщают, что это может привести к разрушению целостности топливных элементов и радиационной аварии на Запорожской АЭС.

Источник : Энергоатом

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