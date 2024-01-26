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Юлия Захарченко, редактор ленты

Новая угроза на ЗАЭС: заканчивается срок использования ядерного топлива

ЗАЕС
Фото: Факти ICTV

На Запорожской атомной электростанции, которая находится под временной оккупацией российских военных, может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. В реакторах ЗАЭС заканчивается срок использования ядерного топлива.

Ситуация на Запорожской АЭС

Исполняющий обязанности главы правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин сообщил, что в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах Запорожской АЭС.

— Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния холодной остановки в горячее еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно требований украинского и международного законодательства, — утверждает Котин.

Возможна ли авария на ЗАЭС

По информации Энергоатома, дальнейшая эксплуатация такого топлива на оккупированной Запорожской АЭС нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности.

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В Энергоатоме сообщают, что это может привести к разрушению целостности топливных элементов и радиационной аварии на Запорожской АЭС.

Ситуация на ЗАЭС и какие угрозы: заканчивается срок использования ядерного топлива

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Источник: Энергоатом
Война в Украине, Энергоатом, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька АЕС, паливо, Радіація
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