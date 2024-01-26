Нова загроза на ЗАЕС: закінчується термін використання ядерного палива

На Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під тимчасовою окупацією російських військових, може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. У реакторах ЗАЕС закінчується термін використання ядерного палива.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Виконувач обов’язків очільника правління АТ НАЕК Енергоатом Петро Котін повідомив, що найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах Запорізької АЕС.

– Спроби загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану холодний зупин у гарячий ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас вимог українського та міжнародного законодавства, – стверджує Котін.

Чи можлива аварія на ЗАЕС

За інформацією Енергоатома, подальша експлуатація такого палива на окупованій Запорізькій АЕС порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки.

Зараз дивляться

В Енергоатомі повідомляють, що це може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і радіаційної аварії на Запорізькій АЕС.

Джерело : Енергоатом

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