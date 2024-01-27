Падіння Іл-76: Буданов звернув увагу на “низку незрозумілих факторів”

Жодна сторона не може відповісти, що сталося з літаком Іл-76, який впав у Бєлгородській області Росії. Проте позиція РФ здається дуже дивною.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного інформаційного телемарафону. Він звернув увагу, що росіяни звинувачують Україну, проте не дають доказів, що в Іл-76 дійсно були військовополонені.

Позиція Росії щодо Іл-76

– Є низка незрозумілих для такої позиції факторів. Передусім, росіяни не показали поля, усіяні трупами й рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Ситуація не зрозуміла до кінця, – пояснив очільник ГУР.

Начальник української розвідки також зазначив, що Росія й надалі приховує трупи та не може надати жодних доказів, які свідчили б про провину України.

Зараз дивляться

– Якщо це сталося, як за твердженням РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: дивіться, українці – вбивці. Але немає трупів, нічого немає, – наголосив Буданов.

Падіння Іл-76

Удень 24 січня стало відомо про падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ. Згідно із заявою російської сторони, на борту повітряного судна нібито перебували українські полонені.

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