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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина в пятерке сильнейших армий Европы — рейтинг

гаубиця М777, ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины вошли в пятерку сильнейших армий Европы по версии Global Firepower. С 0,2598 баллами украинская армия заняла четвертую строчку.

Лидерство на континенте занимают Великобритания, Италия и Франция. Составители рейтинга не причислили к Европе Турцию и государство-агрессора Россию.

рейтинг армій світу

Скриншот: Global Firepower

В мировом рейтинге Украина входит в первую двадцатку, занимая 18-ю позицию. В прошлом году Украина была на 15-м месте в мире, а в 2022 году находилась на 22-й позиции среди 145 армий мира.

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— Украинская военная мощь укрепляется благодаря финансовой и материальной поддержке западных союзников, в частности США, — указывают авторы рейтинга.

Согласно анализу Global Firepower, самой сильной армией мира остаются Соединенные Штаты Америки. Самыми слабыми армиями мира в 2024 году ресурс Global Firepower назвал вооруженные силы Суринама, Молдовы и Сомали.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Южная Корея подвинула на шестое место Великобританию.

Подсчеты ресурса Global Firepower основываются на данных из открытых источников и других вычислениях. Для расчета ранжирования каждой из стран используют определенную формулу, суть которой составители не указывают.

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Источник: Global Firepower

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Армия, ВСУ, Украинская армия
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