Україна у п’ятірці найсильніших армій Європи – рейтинг

Збройні сили України увійшли до п’ятірки найсильніших армій Європи за версією Global Firepower. Із 0,2598 балами українська армія посіла четверту сходинку.

Лідерство на континенті посідають Велика Британія, Італія та Франція. Укладачі рейтингу не зарахували до Європи Туреччину та державу-агресора Росію.

У світовому рейтингу Україна входить до першої двадцятки, посідаючи 18-ту позицію. Торік Україна була на 15-му місці у світі, а у 2022 році перебувала на 22-й позиції серед 145 армій світу.

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– Українська військова потужність зміцнюється завдяки фінансовій та матеріальній підтримці західних союзників, зокрема США, – зазначають автори рейтингу.

Згідно з аналізом Global Firepower, найсильнішою армією світу залишаються Сполучені Штати Америки. Найслабшими арміями світу у 2024 році ресурс Global Firepower названо збройні сили Сурінаму, Молдови та Сомалі.

Порівняно з минулорічним рейтингом Південна Корея посунула на шосте місце Велику Британію.

Підрахунки ресурсу Global Firepower ґрунтуються на даних із відкритих джерел та інших обчисленнях. Для розрахунку ранжування кожної з країн використовують певну формулу, суть якої укладачі не розкривають.

Джерело: Global Firepower

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