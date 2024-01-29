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Я буду счастлив, если Трамп покажет, как закончить войну за 24 часа — Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать план Дональда Трампа по окончанию войны в Украине за 24 часа.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Так, журналистка телеканала напомнила слова кандидата в президенты США Трампа, что он сможет закончить войну в Украине за 24 часа, если выиграет выборы и снова станет президентом Америки. Журналистка поинтересовалась, доверяет ли Зеленский Трампу?

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— Ну, я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно — если его формат или его формула приведет к миру и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа, — заявил Владимир Зеленский.

При этом он подчеркнул, что не говорил с Трампом относительно его плана. Вообще Зеленский последний раз разговаривал с ним тогда, когда Трамп был президентом США.

На видео с 37:00

Напомним, что Дональд Трамп после победы на кокусах в Айове заявил, что быстро решит проблему войны в Украине, поскольку прекрасно ладит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии Трамп заявил, что прекратит военные действия еще до того, как официально займет Овальный кабинет в Белом доме.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что российский диктатор Владимир Путин пытается снова запросить переговоры по завершению войны.

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Фото: скриншот с видео

Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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