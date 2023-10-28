Нужно ли менять документы, если улицу переименовали: объяснение

В Украине в рамках дерусификации активно продолжают переименовывать улицы. Поэтому у украинцев возникает вопрос, необходимо ли менять документы, если адрес теперь имеет другое название.

В Урядовому порталі сообщили, что документы, удостоверяющие личность, можно не менять.

Также не нужно ставить новый штамп о регистрации, если у вас паспорт старого образца.

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— В соответствии с Законом Украины, сведения о регистрации места жительства (пребывания)/снятии с зарегистрированного места жительства (пребывания) лица при осуществлении органом регистрации соответствующего регистрационного действия в отношении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в частности в паспорт гражданина Украины), или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, не вносятся, — говорится в сообщении.

Надо ли менять выписку о регистрации, если паспорт в виде ID-карты?

Документом, подтверждающим данные о месте жительства человека или информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования, является выписка из реестра территориальной громады.

Для получения выписки лицо может обратиться как в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, так и сгенерировать ее через приложение Дія, после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Отмечается, что выписки из реестра территориальной громады, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

Источник : Кабмин

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