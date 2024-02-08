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Замість Повітрофлотського: у Києві з’явився проспект Повітряних сил України

Київрада

У Києві 8 лютого перейменували Повітрофлотський проспект. Тепер він має назву проспект Повітряних сил України.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Київради, повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

– Відсьогодні у Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні! – написав він.

Перейменування Повітрофлотського проспекту

У межах дерусифікації у столиці проводять перейменування столичних вулиць та проспектів.

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– Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов’язана з нашими Збройними силами, – додав Віталій Кличко.

Зокрема, за те, щоб у Києві з’явився проспект Повітряних сил України замість Повітрофлотського, голосували кияни, керівництво Генштабу та ГУР, наші військові.

– Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста і села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність! – каже міський голова.

До речі, раніше ми писали, чи потрібно змінювати документи, якщо вулицю перейменували.

Фото: Київрада

Війна в Україні, Віталій Кличко, Київ, Перейменування вулиць, Повітряні сили України
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