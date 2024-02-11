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Малиновская Ангелина, редактор ленты

700 судов и 22 млн тонн продукции: результаты работы зернового коридора за полгода

700 судов и 22 млн тонн продукции: результаты работы зернового коридора за полгода
Фото: Pexels

С начала работы временного коридора Черным морем было отправлено более 22 млн т грузов различной номенклатуры, в частности, с августа 2023 года по нему прошло более 700 судов.

Об этом в Facebook сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

— Перевалка идет из трех портов Большой Одессы — Черноморска, Одессы и Южного. Ночью они вновь были атакованы российскими дронами. К сожалению, имеем повреждения инфраструктуры для перевалки и уничтоженное зерно, — напомнил он.

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Атака РФ на морские порты Украины

В общем, с 18 июля (последнего дня работы “зернового коридора”) в результате атак РФ на морские порты Украины повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, пострадало более 26 гражданских лиц.

— В то же время, портовики достаточно быстро восстанавливаются. Сегодня увидел это собственными глазами. Более того, ежедневно увеличивают объемы перевалки. Об этом, а также о перспективах функционирования говорили на совещаниях в трех ключевых портах Украины, — добавил Кубраков.

Кроме того, по его словам, более 22 млн т за полгода — не предел, поскольку “модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры — сети автомобильных дорог и железной дороги — при надлежащей безопасности составляющей позволит увеличить объемы минимум на четверть”.

Напомним, что 16 июля из порта Одесса вышло последнее судно с украинским зерном. 17 июля в РФ заявили о выходе из зернового соглашения. А через два дня страна-агрессора нарочито атаковала ракетами зерновые терминалы портов Одесса и Черноморск.

Уже в августе были открыты новые временные морские маршруты для гражданских судов. Сначала ими выходили корабли, заблокированные в украинских портах из-за войны, а позже по этим коридорам в Украину начали следовать и суда для загрузки зерном.

Война в Украине, Зерно, Александр Кубраков
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