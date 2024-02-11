700 суден та 22 млн тонн продукції: результати роботи зернового коридору протягом півроку

З початку роботи тимчасового коридору Чорним морем було відправлено понад 22 млн т вантажів різної номенклатури, зокрема, з серпня 2023 року ним пройшло понад 700 суден.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Перевалка йде з трьох портів Великої Одеси – Чорноморська, Одеси та Південного. Вночі вони знов були атаковані російськими дронами. На жаль, маємо пошкодження інфраструктури для перевалки і знищене зерно, – нагадав він.

Атака РФ на морські порти України

Загалом, з 18 липня (останнього дня роботи “зернового коридору”) в результаті атак РФ на морські порти України пошкоджено майже 200 об’єктів портової інфраструктури, постраждало більше 26 цивільних осіб.

Зараз дивляться

– Водночас, портовики досить швидко відновлюються. Сьогодні побачив це на власні очі. Більше того, щодня збільшують обсяги перевалки. Про це, а також про перспективи функцiонування говорили на нарадах у трьох ключових портах України, – додав Кубраков.

Крім того, за його словами, більше 22 млн т за півроку – не межа, оскільки “модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури – мережі автомобільних доріг та залізниці – при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть”.

Нагадаємо, що 16 липня з порту Одеса вийшло останнє судно з українським зерном. 17 липня в РФ заявили про вихід із зернової угоди. А за два дні країна-агресорка навмисне атакувала ракетами зернові термінали портів Одеса та Чорноморськ.

Уже у серпні було відкрито нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден. Спочатку ними виходили кораблі, заблоковані в українських портах через війну, а пізніше цими коридорами до України почали прямувати й судна для завантаження зерном.

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