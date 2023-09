Спецслужбы Украины, вероятно, стоят за ударами по силам Вагнера в Судане — CNN

Украинские спецслужбы, вероятно, провели атаку на силы ополчения в Судане, которые поддерживаются бывшей российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер.

Согласно расследованию CNN, спецслужбы Украины могли стоять за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемого Вагнером ополчения вблизи столицы Судана.

В беседе с CNN украинский военный источник назвал эту операцию делом рук “не суданских военных”. Отвечая на вопрос о том, стоит ли Киев за нападениями, источник сказал лишь, что “скорее всего, это дело рук украинских спецслужб”.

По данным американского телеканала, в ходе операции была совершена серия нападений на военизированную группировку Силы быстрой поддержки (СБП), которая, как предполагается, получает помощь от наемников Вагнера в борьбе с суданской армией за контроль над страной.

CNN признает, что им не удалось получить независимое подтверждение причастности Украины к этой серии ударов. Однако на видеозаписях, полученных CNN, видны “признаки беспилотных атак в украинском стиле”. При этом телеканал не уточняет, что имеется ввиду под “украиским стилем”.

— Два коммерческих беспилотника, широко используемых украинцами, были задействованы как минимум в восьми из этих ударов, а на контроллере беспилотника был виден украинский текст. Эксперты также отметили, что использованная тактика, а именно схема, при которой беспилотные летательные аппараты проносятся прямо к цели, была крайне необычной для Судана и всего африканского региона, — пишет CNN.

Тайные удары Украины в Судане означают резкое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы. Помимо ряда атак украинских беспилотников, нанесших удары в глубине российской территории, контрнаступление Украины было сосредоточено на оккупированных востоке и юге страны, пишет телеканал.

Украина официально не взяла на себя ответственность за атаки, которые были запечатлены на видеозаписях с беспилотников. Фрагменты этих видеозаписей распространяются в социальных сетях с четверга. Съемки наземной операции ранее не публиковались, отмечает CNN.

Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что ему “ничего не известно об украинской операции в Судане”, и он не верит, что это правда.

Многие официальные лица США, по-видимому, не знали о предполагаемом инциденте и выразили удивление по поводу предположения, что удары и наземная операция могли быть проведены украинскими войсками.

На видеозаписях, в которых чередуется вид от лица пилота и потом беспилотника, наблюдающего за происходящим сверху, а после — самого оператора, показана череда ударов беспилотников по Омдурману и его окрестностям — городу, расположенному на берегу реки Нил от столицы Судана — Хартум, который стал центром боевых действий между двумя враждующими группировками.

