Спецслужбы Украины, вероятно, стоят за ударами по силам Вагнера в Судане — CNN

Украинские спецслужбы, вероятно, провели атаку на силы ополчения в Судане, которые поддерживаются бывшей российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер.

Согласно расследованию CNN, спецслужбы Украины могли стоять за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемого Вагнером ополчения вблизи столицы Судана.

В беседе с CNN украинский военный источник назвал эту операцию делом рук “не суданских военных”. Отвечая на вопрос о том, стоит ли Киев за нападениями, источник сказал лишь, что “скорее всего, это дело рук украинских спецслужб”.

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По данным американского телеканала, в ходе операции была совершена серия нападений на военизированную группировку Силы быстрой поддержки (СБП), которая, как предполагается, получает помощь от наемников Вагнера в борьбе с суданской армией за контроль над страной.

CNN признает, что им не удалось получить независимое подтверждение причастности Украины к этой серии ударов. Однако на видеозаписях, полученных CNN, видны “признаки беспилотных атак в украинском стиле”. При этом телеканал не уточняет, что имеется ввиду под “украиским стилем”.

— Два коммерческих беспилотника, широко используемых украинцами, были задействованы как минимум в восьми из этих ударов, а на контроллере беспилотника был виден украинский текст. Эксперты также отметили, что использованная тактика, а именно схема, при которой беспилотные летательные аппараты проносятся прямо к цели, была крайне необычной для Судана и всего африканского региона, — пишет CNN.

Тайные удары Украины в Судане означают резкое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы. Помимо ряда атак украинских беспилотников, нанесших удары в глубине российской территории, контрнаступление Украины было сосредоточено на оккупированных востоке и юге страны, пишет телеканал.

Украина официально не взяла на себя ответственность за атаки, которые были запечатлены на видеозаписях с беспилотников. Фрагменты этих видеозаписей распространяются в социальных сетях с четверга. Съемки наземной операции ранее не публиковались, отмечает CNN.

Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что ему “ничего не известно об украинской операции в Судане”, и он не верит, что это правда.

Многие официальные лица США, по-видимому, не знали о предполагаемом инциденте и выразили удивление по поводу предположения, что удары и наземная операция могли быть проведены украинскими войсками.

На видеозаписях, в которых чередуется вид от лица пилота и потом беспилотника, наблюдающего за происходящим сверху, а после — самого оператора, показана череда ударов беспилотников по Омдурману и его окрестностям — городу, расположенному на берегу реки Нил от столицы Судана — Хартум, который стал центром боевых действий между двумя враждующими группировками.

There are reports #Ukrainian special services are behind a series of strikes by FPV drones and a ground operation directed against militias supported by the #Wagner PMC near the capital of Sudan — CNN The strikes came just two days after Wagner delivered a large shipment of… pic.twitter.com/HCAamDd1dU — Global Tensions (@GlobalTensions) September 19, 2023

Беспилотники с видом от первого лица (FPV) позволяют пилотам наблюдать за операцией с точки зрения дрона, надев очки или используя монитор для просмотра прямой трансляции. На видеозаписях, снятых с помощью беспилотников, можно увидеть беспилотник DJI MAVIC 3. Оба типа беспилотников являются коммерческими и широко используются украинскими войсками, отмечает CNN.

Максимальная дальность полета дрона DJI MAVIC 3 составляет 30 км, дальность передачи видеосигнала — 15 км, время полета — 46 минут, что говорит о том, что пилот управлял дроном в городе или в непосредственной близости от него.

На видеозаписи, демонстрирующей монитор контроллера беспилотника, виден текст на английском и украинском языках, в том числе “Зупинити” (Остановить). В отражении контроллера виден и оператор беспилотника, который, судя по всему, является иностранцем, однако он одет в балаклаву и не поддается идентификации, пишет CNN.

Британский исследователь, который руководит сайтом Calibre Obscura, занимающимся идентификацией оружия, проанализировал видеозапись для CNN и заявил, что устройство соответствует тем, которые используются украинскими войсками для управления беспилотниками DJI MAVIC.

Телеканал CNN также определил геолокацию мест мелких атак и наземной операции, показанных на видеозаписях с беспилотников, но не смог самостоятельно проверить дату съемки. Несколько ударов по мосту Шамбат, соединяющему Омдурман и Хартум, совпали с сообщениями местных жителей в социальных сетях о нападении 8 сентября.

Вагнер в Судане

По словам другого высокопоставленного суданского источника CNN, удары были нанесены всего через два дня после того, как Вагнер способствовал отправке крупной партии оружия в Судан через гарнизон СБП в Аль-Зуруге, расположенном на юго-западе страны вблизи границы с Чадом.

Этот источник сообщил CNN, что 6 сентября в Зуруг прибыло большое количество транспортных средств, в том числе несколько грузовиков с оружием из Вагнера. CNN получил спутниковые снимки, на которых видно, что в тот же день, когда высокопоставленные суданские источники сообщили о конвое с оружием, в гарнизоне находилось более 100 автомобилей, включая десятки грузовиков.

Два чадских военных осведомителя сообщили CNN, что конвой следовал через Чад в Зуруг, что свидетельствует о расширении сферы влияния России и Вагнера в Африке, в которую, как известно, входят Мали, Судан, Центральноафриканская Республика и Ливия.

Мощная российская группировка наемников играет публичную и ключевую роль в зарубежных военных кампаниях Москвы, в частности в Украине, и неоднократно обвинялась в совершении военных преступлений и зверств. В Африке она способствует росту влияния России в регионе и захвату ресурсов.

Шесть ударов беспилотников были направлены на пикапы, проезжавшие по мосту Шамбат. Восемь других ударов пришлись на припаркованные автомобили, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада, где в последние недели суданские военные провели серию воздушных налетов на позиции СБП, в результате которых, по некоторым данным, погибли десятки мирных жителей.

На одной из видеозаписей видно, как по меньшей мере три человека в военной форме совершают штурм здания. В ролике, снятом, по-видимому, на телекамеру, военнослужащие были в приборах ночного видения, а один из них, судя по всему, имел при себе ракетную установку. Съемка с воздуха, на которой видно, как военнослужащие наступают на здание, была геолокационно привязана CNN к району Омдурмана, недалеко от которого были нанесены удары беспилотников.

⚡️Ukrainian special services likely struck Wagner forces in #Sudan, — CNN It involves a series of #drones strikes and ground operations aimed at the #Wagner-backed militia (RSF). The strikes came two days after Wagner delivered a large shipment of #weapons to Sudan. CNN says… pic.twitter.com/7heyc3ORTQ — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) September 19, 2023

Ранее CNN уже сообщала, что, по данным источников, Вагнер поставляет СБП ракеты класса “земля-воздух” для поддержки бойцов военизированных формирований СБП и их лидера Мохамеда Хамдана Дагало, широко известного как Хемедти, который борется за власть с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, военным правителем Судана и главой его вооруженных сил.

Что за беспилотники

Вим Цвийненбург, руководитель проекта по гуманитарному разоружению в голландской организации PAX, занимающейся вопросами мира, заявил, что впервые беспилотники, обнаруженные CNN, были замечены в Африке.

— Подобные (FPV) маневрирующие беспилотники впервые замечены на африканском континенте. Однако за последний год мы наблюдаем рост использования таких беспилотников в Украине, — сказал Цвийненбург, специализирующийся на новых военных технологиях, в том числе беспилотниках.

После полномасштабного вторжения России в Украину, по словам Звийненбурга, как украинские, так и российские войска экспериментируют с беспилотниками FPV, оснащая их различными боеприпасами. Эти высокоманевренные и точные боеприпасы могут нести боевую нагрузку, достаточную для поражения транспортного средства. Хотя ранее беспилотники использовались для сброса бомб в Эфиопии, Нигерии и Ливии, применение коммерческих беспилотников с оружием, взрывающимся при падении, является новым для Африки, добавил он.

Кто был атакован и что происходит в Судане

Некоторые из тех, на кого были направлены удары, были одеты в местную одежду и бледную форму, такую же, какую носят солдаты СБП и союзные ополченцы. На одной из видеозаписей видно, как боевики убегают с места рейда, держа в руках автоматы АК-47.

СБП, имеющий значительные представительства в столице страны Хартуме и Омдурмане, подвергается частым воздушным атакам со стороны суданских военных с момента начала боевых действий между двумя группировками в апреле. Выступая в четверг, глава СБП Хемедти заявил, что его силы практически доминируют в штате Хартум, в который входит Омдурман, и рассказал о недавних неизбирательных воздушных атаках на Омдурман и другие города.

До вспышки насилия весной этого года Бурхан и Хемедти были союзниками в военной хунте, свергнувшей в 2021 году международно признанное переходное правительство. В прошлом военное правительство Судана пользовалось поддержкой Вагнера, но с годами Хемедти стал предпочтительным союзником Вагнера в этой стране.

С началом боевых действий Вагнер отказался от оптовой поддержки суданской армии, поддержав в конфликте Хемедти и его боевиков.

CNN ранее раскрыла маршруты поставок оружия, которые способствовали поддержанию этого конфликта и проходили через ключевые транзитные пункты Вагнера: Российская военно-воздушная и военно-морская база в сирийском прибрежном районе Латакия, базы Вагнера в Ливии и аэропорт Банги в Центральноафриканской Республике.

Вагнер имеет значительное присутствие в ЦАР, а также в восточной части Ливии, граничащей с Суданом, где генерал-ренегат Халифа Хафтар контролирует огромные территории.

— Около 90% вооружения СБП поступает от Вагнера, — заявил CNN высокопоставленный суданский источник, добавив, что поставки оружия СБП от Вагнера не прекращаются, несмотря на гибель в авиакатастрофе 23 августа лидера наемников Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина.

Гибель Пригожина поставила под вопрос будущее операций Вагнера в Африке, где наемники использовали жестокую тактику для поддержки боевиков и авторитарных режимов в обмен на богатство недр. Считается, что эти ресурсы, включая огромные концессии в золотодобывающей промышленности Судана, способствовали военным действиям Москвы на Украине и помогли ей обойти широкомасштабные западные санкции.

Аналитики и исследователи предполагают, что Кремль усилил контроль над деятельностью группы наемников в Африке в рамках более масштабных усилий по поглощению группы в составе Министерства обороны России после неудачного мятежа Пригожина в июне.

Передел сфер влияния в Африке

Пригожин недавно прилетел в Россию из Африки, когда его самолет разбился под Москвой, в результате чего погибли все находившиеся на борту. Через два дня после гибели Пригожина заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отправился в турне по старым местам дислокации Вагнера, состоящее из пяти стран: Ливию, Сирию, Мали, Буркина-Фасо и ЦАР.

Во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге в конце июля — менее чем за месяц до гибели Пригожина — начальник управления тайных наступательных операций военной разведки России (ГРУ) генерал Андрей Аверьянов принял участие во встречах с главами Мали, ЦАР, Эритреи и Буркина-Фасо.

— Мы неоднократно обращались в Кремль с вопросом о поддержке СБП со стороны Вагнера, но нам отвечали, что у них нет никакой информации на этот счет. Для нас Кремль и Вагнер стали одним и тем же, — заявил CNN высокопоставленный суданский источник.

Ведя борьбу с Россией, Киев придает стратегическое значение углублению связей за рубежом, в том числе с африканскими странами. За последний год министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил три поездки на континент, посетив более 10 стран.

В разговорах с прессой Кулеба говорил, что Россия старается удержать страны Африки в своей орбите с помощью принуждения, подкупа и страха, а инструментами влияния на Африку являются пропаганда и Вагнер. В то же время, глава МИД Украины говорил, что “наша стратегия заключается не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от ее хватки”.

Источник : CNN

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