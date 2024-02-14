Рамштайн-19 начался: Умеров анонсировал хорошие новости, а в Пентагоне озвучили темы заседания
В Вашингтоне открыли 19-е заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн.
На этот раз встреча министров обороны стран-партнеров Украины происходит в режиме онлайн.
Соответствующее видео о начале заседания 14 февраля обнародовало в соцсетях Министерство обороны Соединенных Штатов.
Что сказали в начале заседания
Заседание открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что страны-участники заседания собираются сегодня проработать краткосрочные потребности Украины, включая ее насущную потребность в большем количестве артиллерии, боеприпасов и ракет противовоздушной обороны.
.@SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks during the Ukraine Defense Contact Group meeting. pic.twitter.com/UgtKhwNfMj
— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 14, 2024
В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время заседания представил коллегам по Рамштайну нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На встрече также присутствовал начальник ГУР Кирилл Буданов.
— Начинаем 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины — на этот раз оно проходит онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского — для него это первая встреча в формате Рамштайн в качестве главнокомандующего ВСУ, — сообщил Умеров.
Министр обороны Украины добавил, что украинская сторона настроена на результативную работу и сфокусируется на наращивании оборонного производства, дронов и технологий, а также ” на подготовке к долгосрочным вызовам и решении насущных потребностей”.
— Ожидайте хороших новостей, — написал Умеров.
Обсудят F-16
Накануне встречи в формате Рамштайн глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что во время заседания будет доклад коалиции по истребителям F-16.
— Поэтому я думаю, что после заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 года — это реалистичные сроки, которые у нас назывались (для поставок истребителей, — Ред.), — сказала она.
Галибаренко также рассказала, что подготовка к передаче и функционированию в Украине F-16 происходит на нескольких уровнях: от обучения пилотов до подготовки инфраструктуры в Украине, в частности взлетно-посадочных полос.
Рамштайн как программа НАТО?
Примечательно, что на заседании можно было увидеть генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Накануне немецкая газета Handelsblatt писала, что НАТО может взять на себя координацию в рамках Контактной группы по обороне Украины.
За прошедшие почти два года полномасштабной войны НАТО не привлекалось к прямой координации помощи Украине, а в штаб-квартире блока называли это вопросом суверенных решений стран — членов Североатлантического союза, а не своей программой.
Перед началом заседания группы 14 февраля Столтенберг говорил, что сам формат Рамштайн имеет значительный успех, а также признал, что подавляющее большинство поставок Украине в рамках Контактной группы осуществляется силами стран — членов НАТО.
В то же время Столтенберг не стал комментировать перевод формата заседаний под координацию Североатлантического блока, а лишь отметил, что целью заседаний является как можно эффективнее оказание поддержки Украине в лучший и максимально надежный способ.
Отметим, что в четверг министры обороны стран НАТО встречаются в Брюсселе, где война в Украине будет основной темой обсуждения.