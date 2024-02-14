В Вашингтоне открыли 19-е заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн.

На этот раз встреча министров обороны стран-партнеров Украины происходит в режиме онлайн.

Соответствующее видео о начале заседания 14 февраля обнародовало в соцсетях Министерство обороны Соединенных Штатов.

Сейчас смотрят

Что сказали в начале заседания

Заседание открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что страны-участники заседания собираются сегодня проработать краткосрочные потребности Украины, включая ее насущную потребность в большем количестве артиллерии, боеприпасов и ракет противовоздушной обороны.

.@SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks during the Ukraine Defense Contact Group meeting. pic.twitter.com/UgtKhwNfMj — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 14, 2024

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время заседания представил коллегам по Рамштайну нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На встрече также присутствовал начальник ГУР Кирилл Буданов.

— Начинаем 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины — на этот раз оно проходит онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского — для него это первая встреча в формате Рамштайн в качестве главнокомандующего ВСУ, — сообщил Умеров.

Министр обороны Украины добавил, что украинская сторона настроена на результативную работу и сфокусируется на наращивании оборонного производства, дронов и технологий, а также ” на подготовке к долгосрочным вызовам и решении насущных потребностей”.

— Ожидайте хороших новостей, — написал Умеров.

Обсудят F-16

Накануне встречи в формате Рамштайн глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что во время заседания будет доклад коалиции по истребителям F-16.

— Поэтому я думаю, что после заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 года — это реалистичные сроки, которые у нас назывались (для поставок истребителей, — Ред.), — сказала она.

Галибаренко также рассказала, что подготовка к передаче и функционированию в Украине F-16 происходит на нескольких уровнях: от обучения пилотов до подготовки инфраструктуры в Украине, в частности взлетно-посадочных полос.

Рамштайн как программа НАТО?

Примечательно, что на заседании можно было увидеть генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Накануне немецкая газета Handelsblatt писала, что НАТО может взять на себя координацию в рамках Контактной группы по обороне Украины.

За прошедшие почти два года полномасштабной войны НАТО не привлекалось к прямой координации помощи Украине, а в штаб-квартире блока называли это вопросом суверенных решений стран — членов Североатлантического союза, а не своей программой.

Перед началом заседания группы 14 февраля Столтенберг говорил, что сам формат Рамштайн имеет значительный успех, а также признал, что подавляющее большинство поставок Украине в рамках Контактной группы осуществляется силами стран — членов НАТО.

В то же время Столтенберг не стал комментировать перевод формата заседаний под координацию Североатлантического блока, а лишь отметил, что целью заседаний является как можно эффективнее оказание поддержки Украине в лучший и максимально надежный способ.

Отметим, что в четверг министры обороны стран НАТО встречаются в Брюсселе, где война в Украине будет основной темой обсуждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.