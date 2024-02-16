Украина готовится закупать турецкие истребители KAAN – что о них известно
В рамках проекта по созданию двигателя для турецкого национального боевого самолета KAAN Украина готова также закупать эти истребители для усиления своих позиций в воздухе.
Об этом рассказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
— Мы не только купим, но и будем пользоваться. Мы также знаем, где его использовать, — обозначил дипломат.
По его словам, турецкий истребитель пятого поколения KAAN может составить конкуренцию даже военным самолетам американского производителя.
— Я верю, что у него есть полный потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, и это история будущего, — заверил Боднар.
Истребитель KAAN — характеристики
Перед турецкими разработчиками поставлена цель создать боевой самолет, который будет иметь малую радиолокационную заметность и высокую маневренность. Производство первых прототипов MMU Block планируется завершить к концу 2026 года и один прототип Block I – к 2029 году.
У него будет современная оптико-электронная локационная система и бортовая РЛС.
Стоимость проекта может обойтись Анкаре в $10 млн.
- Экипаж: 1 человек
- Длина: 19 м
- Размах крыла: 12 м
- Площадь крыла: ~60 м²
- Двигатель 2xGE F110
- Максимальная взлетная масса: 27 215 кг.
Фото: TAI