Украина готовится закупать турецкие истребители KAAN – что о них известно

В рамках проекта по созданию двигателя для турецкого национального боевого самолета KAAN Украина готова также закупать эти истребители для усиления своих позиций в воздухе.

Об этом рассказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

— Мы не только купим, но и будем пользоваться. Мы также знаем, где его использовать, — обозначил дипломат.

По его словам, турецкий истребитель пятого поколения KAAN может составить конкуренцию даже военным самолетам американского производителя.

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— Я верю, что у него есть полный потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, и это история будущего, — заверил Боднар.

Истребитель KAAN — характеристики

Перед турецкими разработчиками поставлена цель создать боевой самолет, который будет иметь малую радиолокационную заметность и высокую маневренность. Производство первых прототипов MMU Block планируется завершить к концу 2026 года и один прототип Block I – к 2029 году.

У него будет современная оптико-электронная локационная система и бортовая РЛС.

Стоимость проекта может обойтись Анкаре в $10 млн.

Экипаж: 1 человек

Длина: 19 м

Размах крыла: 12 м

Площадь крыла: ~60 м²

Двигатель 2xGE F110

Максимальная взлетная масса: 27 215 кг.

Фото: TAI

Источник : CNN

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