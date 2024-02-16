Україна готується закуповувати турецькі винищувачі KAAN – що про них відомо

У рамках проєкту створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN Україна готова також закуповувати ці винищувачі для посилення своїх позицій у повітрі.

Про це розповів посол України в Анкарі Василь Боднар.

— Ми не тільки купимо, а й користуватимемося. Ми також знаємо, де його використовувати, – зазначив дипломат.

За його словами, турецький винищувач п’ятого покоління KAAN може скласти конкуренцію навіть військовим літакам американського виробника.

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– Я вірю, що він має повний потенціал, щоб конкурувати з F-35 і F-22, і це історія майбутнього, – запевнив Боднар.

Винищувач KAAN – характеристики

Перед турецькими розробниками поставлена мета створити бойовий літак, який матиме малу радіолокаційну помітність і високу маневреність. Виробництво перших прототипів MMU Block планується завершити до кінця 2026 року та один прототип Block I – до 2029 року.

Він матиме сучасну оптико-електронну локаційну систему та бортову РЛС.

Вартість проєкту може коштувати Анкарі $10 млн.

Екіпаж: 1 людина

Довжина: 19 м

Розмах крила: 12 м

Площа крила: ~60 м²

Двигун 2xGE F110

Максимальна злітна вага: 27 215 кг.

Фото: TAI

Джерело : CNN

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