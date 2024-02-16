Україна готується закуповувати турецькі винищувачі KAAN – що про них відомо
У рамках проєкту створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN Україна готова також закуповувати ці винищувачі для посилення своїх позицій у повітрі.
Про це розповів посол України в Анкарі Василь Боднар.
— Ми не тільки купимо, а й користуватимемося. Ми також знаємо, де його використовувати, – зазначив дипломат.
За його словами, турецький винищувач п’ятого покоління KAAN може скласти конкуренцію навіть військовим літакам американського виробника.
– Я вірю, що він має повний потенціал, щоб конкурувати з F-35 і F-22, і це історія майбутнього, – запевнив Боднар.
Винищувач KAAN – характеристики
Перед турецькими розробниками поставлена мета створити бойовий літак, який матиме малу радіолокаційну помітність і високу маневреність. Виробництво перших прототипів MMU Block планується завершити до кінця 2026 року та один прототип Block I – до 2029 року.
Він матиме сучасну оптико-електронну локаційну систему та бортову РЛС.
Вартість проєкту може коштувати Анкарі $10 млн.
- Екіпаж: 1 людина
- Довжина: 19 м
- Розмах крила: 12 м
- Площа крила: ~60 м²
- Двигун 2xGE F110
- Максимальна злітна вага: 27 215 кг.
Фото: TAI