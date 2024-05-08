Захватчики из армии РФ прорвались в Красногоровку, что в Донецкой области, после чего спрятались на территории огнеупорного завода. Впрочем, это привело к тому, что украинские военные заблокировали их на этом объектов.

Об этом в комментарии для Армия TV заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин.

Бои в Красногоровке

— Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на огнеупорном заводе. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там, — сказал он.

По словам Волошина, противник сейчас отрезан от поставок боекомплекта, а сам населенный пункт Красногоровка и ее окрестности находятся под огневым контролем украинских войск.

Ситуация в Красногоровке

Накануне, 5 мая, представитель ОСГВ Хортица также говорил, что враг спрятался на территории остатков огнеупорного завода, но уже тогда оккупанты были под огневым контролем ВСУ.

Он также заявлял, что, хотя Россия и публикует пропагандистские материалы о том, что якобы захватила город, но на самом деле “никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел”.

Этому предшествовало видео одного из российских Telegram-каналов, где на видео можно было увидеть, как военные армии государства-агрессора устанавливают флаг РФ на крыше Красногоровского огнеупорного завода. Тогда оккупанты утверждали, что якобы полностью захватили завод.

