Стать пограничником и служить стране: что предлагает ГПСУ, условия и этапы отбора

В пограничные отряды нового образца набирают людей. Как присоединиться в ряды ГПСУ и об условиях принятия на работу — читайте в материале Фактов ICTV.

Что предлагает ГПСУ

Прежде всего широкий выбор боевых и небоевых профессий и регулярные ротации боевых подразделений.

Также ГПСУ предлагает:

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престижную работу с надлежащей оплатой труда от 25 000 грн;

качественную подготовку в Украине и за рубежом;

надлежащее обеспечение оружием и техникой;

социальные гарантии;

бесплатное медицинское обеспечение;

возможность карьерного роста;

обеспечение вещевым имуществом;

возможность получить образование.

— Задача отрядов — усилить оборону и защиту нашего государства, укрепить государственную границу Украины, поскольку пограничники — первые на госгранице и являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины, — информирует Госпогранслужба.

Отмечается, что отбор кандидатов осуществляется среди гражданского населения и военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Место дислокации отрядов: Черкасская, Львовская и Хмельницкая области.

Условия приема в ГПСУ

Чтобы присоединиться в ряды Госпогранслужбы, надо быть гражданином (гражданкой) Украины в возрасте в особый период от 18 до 60 лет, а также не иметь судимости.

Кроме того, важным аспектом, который учитывается при приеме в ГПСУ является пригодность к военной службе по состоянию здоровья.

Этапы отбора

Кандидат может выбрать вид военной службы:

военную службу по контракту (контракт на 1, 3, 5 лет или до объявления демобилизации);

призыв по мобилизации, на особый период (до объявления демобилизации).

На военную службу по контракту:

подача кандидатом заявки и получение им первичной консультации;

изучение личных качеств кандидата;

сбор документов и прохождение проверок на соответствие кандидатом требованиям службы по контракту;

прием кандидата на военную службу по контракту напрямую в пограничный отряд бригадного типа;

подготовка (доподготовка) кандидата.

На военную службу по мобилизации, на особый период:

подача кандидатом заявки и получение им первичной консультации;

изучение личных качеств кандидата;

проверка на соответствие кандидата критериям призыва на военную службу по мобилизации в органы Госпогранслужбы;

призыв кандидата через ТЦК и СП в учебные центры пограничных отрядов бригадного типа или другие отряды;

подготовка (доподготовка) кандидата.

Для оформления при себе иметь:

личные документы (паспорт, справка о присвоении идентификационного номера, документы об образовании и другие документы, подтверждающие профессиональные и/или моральные качества (по желанию);

военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку

Детали и анкета по ссылке.

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