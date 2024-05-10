Стать пограничником и служить стране: что предлагает ГПСУ, условия и этапы отбора
В пограничные отряды нового образца набирают людей. Как присоединиться в ряды ГПСУ и об условиях принятия на работу — читайте в материале Фактов ICTV.
Что предлагает ГПСУ
Прежде всего широкий выбор боевых и небоевых профессий и регулярные ротации боевых подразделений.
Также ГПСУ предлагает:
- престижную работу с надлежащей оплатой труда от 25 000 грн;
- качественную подготовку в Украине и за рубежом;
- надлежащее обеспечение оружием и техникой;
- социальные гарантии;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- возможность карьерного роста;
- обеспечение вещевым имуществом;
- возможность получить образование.
— Задача отрядов — усилить оборону и защиту нашего государства, укрепить государственную границу Украины, поскольку пограничники — первые на госгранице и являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины, — информирует Госпогранслужба.
Отмечается, что отбор кандидатов осуществляется среди гражданского населения и военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.
Место дислокации отрядов: Черкасская, Львовская и Хмельницкая области.
Условия приема в ГПСУ
Чтобы присоединиться в ряды Госпогранслужбы, надо быть гражданином (гражданкой) Украины в возрасте в особый период от 18 до 60 лет, а также не иметь судимости.
Кроме того, важным аспектом, который учитывается при приеме в ГПСУ является пригодность к военной службе по состоянию здоровья.
Этапы отбора
Кандидат может выбрать вид военной службы:
- военную службу по контракту (контракт на 1, 3, 5 лет или до объявления демобилизации);
- призыв по мобилизации, на особый период (до объявления демобилизации).
На военную службу по контракту:
- подача кандидатом заявки и получение им первичной консультации;
- изучение личных качеств кандидата;
- сбор документов и прохождение проверок на соответствие кандидатом требованиям службы по контракту;
- прием кандидата на военную службу по контракту напрямую в пограничный отряд бригадного типа;
- подготовка (доподготовка) кандидата.
На военную службу по мобилизации, на особый период:
- подача кандидатом заявки и получение им первичной консультации;
- изучение личных качеств кандидата;
- проверка на соответствие кандидата критериям призыва на военную службу по мобилизации в органы Госпогранслужбы;
- призыв кандидата через ТЦК и СП в учебные центры пограничных отрядов бригадного типа или другие отряды;
- подготовка (доподготовка) кандидата.
Для оформления при себе иметь:
- личные документы (паспорт, справка о присвоении идентификационного номера, документы об образовании и другие документы, подтверждающие профессиональные и/или моральные качества (по желанию);
- военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку
Детали и анкета по ссылке.