Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Інфографіка
В Україні зростуть штрафи за ухилення від мобілізації: ВР ухвалила законопроєкт
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Спроби російських окупантів прорвати оборону зупинено: Сирський про ситуацію на фронті

Бої на фронті в Харківській області 12 травня 2024 року – останні новини
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті залишається загостреною. Російські війська активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках із метою просування вглиб території України.

Ситуація на фронті в Харківській області

Проте підрозділи Сил оборони України ведуть жорсткі оборонні бої, а спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, працюють українська розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем.

Зараз дивляться

– Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони ухвалюються всі необхідні заходи та оперативні рішення, зокрема кадрові, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Бої на фронті в Харківській області 12 травня 2024 року – останні новини

Фото: DeepStateMapLive

Олександр Сирський зазначив, що цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилася. Зараз там тривають бої у прикордонних районах уздовж державного кордону з Росією.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдаючи ураження ворогу.

Читайте також
РФ заздалегідь планувала ІПСО під час підготувань до наступу в Харківській області
Наступ у Харківській області: як і навіщо Росія готувала ІПСО

Бої на Куп’янському, Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється, пояснив Олександр Сирський.

В одних районах російські окупанти мають частковий успіх, а в інших – Сили оборони України витісняють ворога та покращують своє тактичне положення.

Що відбувається на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку російські війська досі намагаються захопити місто Часів Яр, продовжуючи наступальні дії східніше від міста.

Бої на фронті в Харківській області 12 травня 2024 року – останні новини

Фото: DeepStateMapLive

Росія безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, заявив головнокомандувач ЗСУ.

Попри складну ситуацію на фронті, проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців і відновлення боєздатності бригад, наголосив Олександр Сирський.

Читайте також
Чи зможе ворог прорватися до Харкова під час наступу в області – пояснює Черник
Наступ РФ у Харківській області: Черник пояснив, чи може ворог просунутись до Харкова

Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський, українські військові, Фронт, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Серія вибухів у Харкові: окупанти завдають ударів
Вибухи в Україні, війна
Вибухи в Сумах: російські війська завдали ракетного удару по околицях
Вибухи в Сумах та області 12 травня 2024 року: що відомо
Активізація дій за трьома напрямками: Мусієнко пояснив, які наміри окупантів у Харківській області
Наступ у Харківській області: що планують окупанти та куди рухатимуться далі
Це розумна альтернатива: в ГУР закликають окупантів на Харківському напрямку здаватися в полон
Андрій Юсов
У Харківській області за дві доби евакуювали понад 4 тис. людей – ОВА
евакуація, Харківщина

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь