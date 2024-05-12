Спроби російських окупантів прорвати оборону зупинено: Сирський про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті залишається загостреною. Російські війська активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках із метою просування вглиб території України.

Ситуація на фронті в Харківській області

Проте підрозділи Сил оборони України ведуть жорсткі оборонні бої, а спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, працюють українська розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем.

Зараз дивляться

– Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони ухвалюються всі необхідні заходи та оперативні рішення, зокрема кадрові, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилася. Зараз там тривають бої у прикордонних районах уздовж державного кордону з Росією.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдаючи ураження ворогу.

Бої на Куп’янському, Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється, пояснив Олександр Сирський.

В одних районах російські окупанти мають частковий успіх, а в інших – Сили оборони України витісняють ворога та покращують своє тактичне положення.

Що відбувається на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку російські війська досі намагаються захопити місто Часів Яр, продовжуючи наступальні дії східніше від міста.

Росія безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, заявив головнокомандувач ЗСУ.

Попри складну ситуацію на фронті, проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців і відновлення боєздатності бригад, наголосив Олександр Сирський.

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