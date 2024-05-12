В Харьковской области за двое суток эвакуировали более 4 тыс. человек – ОВА

В Харьковской области за более чем двое суток после активизации наступления российских войск эвакуировали более 4 тыс. жителей из населенных пунктов.

Эвакуация из Харьковской области

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, всего эвакуированы 4 073 человека.

Среди них — 1 377 местных жителей из Чугуевского района, 2 097 человек — из Харьковского, 29 людей — из Богодуховского. Еще 570 человек эвакуировали волонтеры.

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По словам Олега Синегубова, всем эвакуированным предоставляется сопровождение согласно разработанной еще в 2022 году дорожной карте.

В частности, обеспечивают всех людей, нуждающихся в размещении к местам временного проживания. Однако 70% эвакуированных имеют жилье для проживания, в основном остаются у родственников и близких.

В то же время в Харьковской области развернули еще почти 900 мест для эвакуированных. При необходимости это количество планируют увеличивать.

В сторону Старого Салтова нет проблем с эвакуацией и перемещением гражданского населения, подчеркивает глава Харьковской ОВА. В случае увеличения темпов эвакуации в договоренности с Укрзализныцей смогут подавать дополнительные поезда по отдельным направлениям.

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