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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Харківській області за дві доби евакуювали понад 4 тис. людей – ОВА

евакуація, Харківщина
Фото: УНІАН

У Харківській області за понад дві доби після активізації наступу російських військ евакуювали більш ніж 4 тис. жителів із населених пунктів.

Евакуація з Харківської області

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загалом евакуйовано 4 073 людини.

Серед них – 1 377 місцевих жителів із Чугуївського району, 2 097 людей – з Харківського, 29 осіб – з Богодухівського. Ще 570 людей евакуювали волонтери.

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За словами Олега Синєгубова, усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще у 2022 році дорожньою картою.

Зокрема, забезпечують всіх людей, які потребують розміщення до місць тимчасового проживання. Проте 70% евакуйованих мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів і близьких.

Водночас у Харківській області розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю кількість планують збільшувати.

У бік Старого Салтова немає проблем з евакуацією та переміщенням цивільного населення, наголошує глава Харківської ОВА. У разі збільшення темпів евакуації у домовленості з Укрзалізницею зможуть подавати додаткові потяги за окремими напрямками.

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