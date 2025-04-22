Новости ночи 22 апреля: атака дронов на Одессу и завещание Папы Франциска
В понедельник вечером РФ в очередной раз запустила ударные БпЛА. Первой под удар попала Одесса, где в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые к утру были ликвидированы.
Сразу после полуночи 22 апреля российские дроны полетели уже в сторону Киева, ПВО сбивала их на подступах к столице.
В Ватикане обнародовали завещание Папы Римского Франциска.
Подробнее об этих и других событиях ночи и утра 22 апреля — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Одессе
- Атака дронов на Киев и область
- Завещание Папы Франциска
- Гарвард судится с администрацией Трампа
Взрывы в Одессе
Взрывы в Одессе из-за атаки ударных дронов прогремели еще накануне вечером. Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе города — повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и автомобили.
По данным на утро, известно о по меньшей мере трех пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
Пожары, которые вспыхнули на местах попаданий, уже ликвидированы.
Атака дронов на Киев и область
Из-за российских дронов воздушная тревога объявлялась уже в начале суток 22 апреля в Киевской области, а затем и в самом Киеве.
По данным Киевской ОВА, около 01:00 взрывы раздавались на подступах к столице — силы противовоздушной обороны работали по вражеским БпЛА.
В Бучанском районе вражеские БПЛА повредили шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения.
Также произошел пожар на строительной площадке, взрывной волной повреждены помещения загородного комплекса и фундамент недостроенного здания.
Завещание Папы Франциска
Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского Франциска, который умер 22 апреля в возрасте 88 лет.
В документе, составленном почти за три года до смерти понтифика, 29 июня 2022 года, указывается место его будущего захоронения — в папской базилике Святой Марии Великой.
Отмечается также, что на могиле должна быть только надпись с именем 266-го Папы Римского: Франциск (Franciscus).
Гарвард судится с администрацией Трампа
Гарвардский университет подал иск в федеральный суд США на администрацию президента Дональда Трампа из-за замораживания миллиардного финансирования учреждения, сообщается на сайте газеты заведения The Harvard Crimson.
Это произошло после того, как стало известно о планах Белого дома сократить еще на $1 млрд федеральные гранты и контракты в дополнение к ранее объявленной заморозке финансирования на $2,2 млрд.
— Ультиматум, поставленный перед Гарвардом и другими университетами, понятен: позвольте правительству осуществлять микроуправление вашим учебным заведением или поставьте под угрозу его способность осуществлять медицинские прорывы, научные открытия и инновационные решения, — написали адвокаты университета в поданной в понедельник жалобе.
Гарвард просит суд остановить и признать незаконным замораживание финансирования, а также признать неконституционными условия, изложенные в письмах администрации Трампа от 3 и 11 апреля.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.