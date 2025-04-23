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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина передала Европе документ: никаких переговоров о территориях до прекращения огня

Сибіга і Умєров зустріч у Лондоні
Фото: МИД

Украина подготовила для европейских партнеров документ по мирным переговорам. В нем было указано, что до полного прекращения огня не будет никаких обсуждений “территориальных вопросов”.

Об этом сообщает агенство Reuters, ссылаясь на неназванные и информированные источники.

Украина озвучила условия

Сообщается, что источник, близкий к переговорам, сообщил, что во вторник, 23 апреля, Украина передала европейцам подготовленный документ.

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В нем говорилось, что не будет никаких дискуссий по территориальным вопросам до “полного и безусловного прекращения огня”.

Собеседник агентства отметил, что якобы именно после этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио решил отменить свою поездку в Лондон на переговоры на уровне руководителей МИД с Украиной, Францией и Великобританией.

Также источник Reuters сказал, что очевидное беспокойство со стороны Вашингтона может свидетельствовать о том, что украинская позиция не совпадает с тем, о чем американцы до сих пор договаривались с россиянами.

Напомним, запланированную встречу министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, которая должна была состояться 23 апреля в Лондоне, отложили.

СМИ писали, что вместо министров переговоры по ситуации в Украине проведут высокопоставленные чиновники из этих стран.

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Война в Украине, переговори, Украина
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