Україна передала Європі документ: жодних переговорів про території до припинення вогню

Україна підготувала для європейських партнерів документ щодо мирних переговорів. У ньому було зазначено, що до повного припинення вогню не буде жодних обговорень “територіальних питань”.

Про це повідомляє агенство Reuters, посилаючись на неназвані та поінформовані джерела.

Україна озвучила умови

Повідомляється, що джерело, близьке до переговорів, повідомило, що у вівторок, 23 квітня, Україна передала європейцям підготовлений документ.

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У ньому йшлося, що не буде жодних дискусій щодо територіальних питань до “повного і безумовного припинення вогню”.

Співрозмовник агентства зазначив, що нібито саме після цього держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вирішив скасувати свою поїздку у Лондон на переговори на рівні очільників МЗС з Україною, Францією та Великою Британією.

Також джерело Reuters сказало, що очевидне збентеження з боку Вашингтона може свідчити про те, що українська позиція не збігається з тим, про що американці досі домовлялися із росіянами.

Нагадаємо, заплановану зустріч міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Німеччини та США, яка мала відбутися 23 квітня в Лондоні, відклали.

ЗМІ писали, що замість міністрів переговори щодо ситуації в Україні проведуть високопоставлені чиновники з цих країн.

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