Віддані мирним зусиллям: Єрмак розповів, як минула зустріч в Лондоні

За підсумками зустрічі в Лондоні Україна та країни — учасники Коаліції охочих домовились про подальші регулярні консультації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію в британській столиці.

Як минула зустріч в Лондоні: Єрмак розповів деталі

За словами керівника ОПУ, в Лондоні була проведена важлива зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн — учасниць Коаліції охочих. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і сам Єрмак як керівник Офісу президента.

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З боку Великої Британії – радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

– Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Леммі. Це вже друга така зустріч – попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, – нагадав Єрмак.

Керівник ОПУ повідомив, що українська делегація наголосила на зустрічі, що віддана мирним зусиллям президента США Дональда Трампа.

– Ми вдячні партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації – для досягнення головної цілі: справедливого миру для України, – написав він.

Про що говорили українці та представник США Келлог

Зі свого боку очільник МЗС України Сибіга заявив, що зустріч із британськими колегами була присвячена “шляху до миру та реалізації 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією”, яке український та британський лідери підписали цього року.

Він повідомив, що українська делегація також провела “змістовну бесіду” з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, спираючись на наші попередні дипломатичні зусилля в Парижі.

– Під час нашої зустрічі зі спеціальним посланником США генералом Кітом Келлогом ми провели конструктивний обмін думками про шляхи досягнення миру. Україна хоче закінчення війни більше, ніж будь-хто інший у світі. Ми готові працювати разом для досягнення цієї мети, – написав він.

Зустріч у Лондоні

Раніше уряд Великої Британії повідомив, що зустріч на рівні міністрів закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини у британській столиці було скасовано. Замість міністрів до Лондона прибули високопоставлені чиновники з цих країн.

Цьому передувала заява держсекретаря США Марко Рубіо про те, що він відкладе свій візит до Лондона і не буде присутній на переговорах.

Фото: Андрій Сибіга

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