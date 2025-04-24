Владимир, остановись! Трамп отреагировал на обстрел РФ Киева

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ночной ракетный обстрел Украины армией РФ и призвал российского диктатора Владимира Путина “остановиться”.

Об этом в четверг, 24 апреля, Трамп написал в собственной социальной сети Truth.

Реакция Трампа на удары РФ по Украине 24 апреля

— Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно гибнут. Давайте заключим мирное соглашение! — написал президент Соединенных Штатов.

В своей заметке он не прокомментировал ночные атаки России по другим городам Украины.

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Впрочем, это является едва ли не первой публичной реакцией Трампа на обстрел, в которой он упрекает российского президента Владимира Путина.

Что известно о ночной атаке РФ 24 апреля

Напомним, в ночь на четверг, 24 апреля, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и другим украинским городам, в частности Харькову, Житомиру и Запорожью.

Больше всего пострадал Киев, где разрушениям подверглись гражданские объекты в нескольких районах города. Как следствие, атака РФ привела к более 70 пострадавшим и 8 погибших в столице.

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