Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Уничтожили группу россиян: ССО показали детали новой операции на Курщине

Ситуация на Курщине: двух военных РФ взяли в плен
Фото: Getty Images

В Курской области в результате спецоперации бойцы ССО заставили двух российских военных сдаться в плен.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что одного военнопленного бойцы ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой пришел самостоятельно.

Сейчас смотрят

— Пока глава Генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об “освобождении” Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этом регионе, — говорится в сообщении.

Уничтожение врага на Курщине

Отмечается, что только вчера группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу войск врага во время специальных действий.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что ВСУ продолжают активные защитные действия в Курской и Белгородской областях.

Читайте также
ЦПД опроверг информацию о захвате РФ 4 населенных пунктов в Сумской области
пропаганда РФ фейк

Война в Украине, Курськ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь