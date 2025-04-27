Уничтожили группу россиян: ССО показали детали новой операции на Курщине

В Курской области в результате спецоперации бойцы ССО заставили двух российских военных сдаться в плен.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что одного военнопленного бойцы ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой пришел самостоятельно.

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— Пока глава Генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об “освобождении” Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этом регионе, — говорится в сообщении.

Уничтожение врага на Курщине

Отмечается, что только вчера группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу войск врага во время специальных действий.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что ВСУ продолжают активные защитные действия в Курской и Белгородской областях.

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