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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Знищили групу росіян: ССО показали деталі нової операції на Курщині

Ситуація на Курщині: двох військових РФ взяли в полон
Фото: Getty Images

У Курській області у результаті спецоперації бійці ССО змусили двох російських військових здатися в полон.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що одного військовополоненого бійці ССО евакуювали у безпечне місце на ношах, а інший дійшов самотужки.

Зараз дивляться

– Поки голова Генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про “звільнення” Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі у цьому регіоні, – йдеться у повідомленні.

Знищення ворога на Курщині

Зазначається, що лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ ворога під час спеціальних дій.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що ЗСУ продовжують активні захисні дії у Курській та Бєлгородській областях.

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