Знищили групу росіян: ССО показали деталі нової операції на Курщині
У Курській області у результаті спецоперації бійці ССО змусили двох російських військових здатися в полон.
Про це повідомила пресслужба ССО.
Зазначається, що одного військовополоненого бійці ССО евакуювали у безпечне місце на ношах, а інший дійшов самотужки.
– Поки голова Генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про “звільнення” Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі у цьому регіоні, – йдеться у повідомленні.
Знищення ворога на Курщині
Зазначається, що лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ ворога під час спеціальних дій.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що ЗСУ продовжують активні захисні дії у Курській та Бєлгородській областях.