Украина ценит жизнь людей, а не парады: Зеленский о предложении РФ “перемирия” на 9 мая

Украина ценит жизнь людей, а не парады, поэтому нет причин ждать 8 мая для прекращения огня.

Об этом во время вечернего видеообращения в понедельник, 28 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время со стороны РФ по прекращению огня наблюдается очередная попытка манипуляции.

— Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь. Чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем, мир считает, что нет причин ждать 8 мая, — подчеркнул глава государства.

Зеленский о немедленном прекращении огня

По его словам, огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать.

— Немедленное, полное и безусловное прекращение огня и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно – это то, что может дать основу реальной дипломатии. Мы подтверждаем это наше предложение. Остается также предложение Америки. Россия знает, что делать и как отвечать – прекращать огонь реально, — сказал президент.

Он подчеркнул, что именно давление мира, давление США может толкнуть Россию именно к тому ответу, который нужен.

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин объявил “перемирие” на 9 мая, которое якобы продлится с 7:00 8 мая до 00:00 11 мая.

На это в Белом доме ответили, что президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня России против Украины.

