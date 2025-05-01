Шмыгаля вызвали в Раду относительно соглашения об ископаемых

После подписания между Украиной и США соглашения о полезных ископаемых Верховная Рада вызвала премьер-министр Денис Шмыгаля.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она отметила, что от Шмыгаля хотят услышать полную информацию о документе, уже подписанном без консультаций с парламентом.

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– Верховная Рада сегодня вызвала премьер-министра Дениса Шмыгаля и заслушает полную информацию о документе, уже подписанном без консультаций с парламентом. Украинцы во время войны должны узнавать такие стратегические соглашения не от иностранных СМИ или партнеров, а от собственного правительства, которому страна доверила защищать интересы своего народа, — написала она.

Соглашение об ископаемых между США и Украиной

Елена Кондратюк добавила, что важно понять, будет ли подписанное межправительственное соглашение нуждаться в ратификации парламентом.

— Если да – полный текст соглашения должен поступить от Кабинета Министров Украины. Комитет по иностранным делам должен рассмотреть его на своем заседании. В случае положительного заключения соглашение должно быть вынесено в сессионный зал и ратифицировано большинством голосов – 226, – добавила она.

Также Кондратюк отметила, что любое улучшение наших отношений с Соединенными Штатами для нас является стратегическим и приоритетным, однако важно то, будет ли это соглашение влиять на систему гарантий безопасности Украины.

— Пока у нас нет полного текста, выводы делать сложно, Должны понять, это межправительственное соглашение — единственное, которое должно быть подписано между Украиной и США, или нужны еще приложения, технические соглашения. Накануне в американской печати говорили о подписании трех договоров, – добавила она.

Час вопросов к Правительству

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, завтра, 2 мая, час вопросов к Правительству планируют начать с выступления премьера по соглашению об ископаемых, а уже потом об экологии.

Он отметил, что более официальная информация ожидается завтра в 10:00.

Напомним, что в ночь на 1 мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам.

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