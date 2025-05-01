Шмигаля викликали до Ради щодо угоди про копалини

Після підписання між Україною та США документу про корисні копалини Верховна Рада викликала прем’єр-міністр Денис Шмигаля.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона зазначила, що від Шмигаля планується почути повну інформацію про документ, уже підписаний без консультацій з парламентом.

Зараз дивляться

– Верховна Рада сьогодні викликала прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і заслухає повну інформацію про документ, уже підписаний без консультацій з парламентом. Українці в час війни мають дізнаватися про такі стратегічні угоди не від іноземних ЗМІ чи партнерів, а від власного уряду, якому країна довірила захищати інтереси свого народу, – написала вона.

Угода про копалини між США та Україною

Олена Кондратюк зазначила, що важливо зрозуміти, чи підписана міжурядова угода потребуватиме ратифікації парламентом.

– Якщо так – повний текст угоди має надійти від Кабінету Міністрів України. Комітет у закордонних справ має розглянути його на своєму засіданні. У разі позитивного висновку угода має бути винесена в сесійну залу і ратифікована більшістю голосів – 226, – додала вона.

Також вона зауважила, що будь-яке покращення наших відносин із Сполученими Штатами для нас є стратегічним і пріоритетним, однак важливим є те, чи буде ця угода впливати на систему гарантій безпеки України.

– Поки ми не маємо повного тексту, висновки робити складно, Мусимо зрозуміти, чи ця міжурядова угода – єдина, що має бути підписана між Україною і США, чи потрібні ще додатки, технічні угоди. Напередодні в американській пресі говорили про підписання трьох договорів, – додала вона.

Година запитань до Уряда

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, завтра, 2 травня, годину запитань до Уряду планують почати з виступу премʼєра по угоді про копалини, а вже потім про екологію.

Він зауважив, що більш офіційна інформація очікується завтра о 10:00.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 травня Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.