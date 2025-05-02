Путин мог пересмотреть цели в войне против Украины: CNN со ссылкой на разведку

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, сосредоточил свое внимание на войне против Украины на краткосрочных задачах.

В частности, усиление контроля над оккупированными территориями и решение внутренних экономических проблем.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на западных и американских чиновников, осведомленных о новых разведывательных данных.

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Согласно американской разведке, ранее Путин был убежден в военном превосходстве России и способности полностью захватить Украину.

Однако, по словам двух источников CNN, сейчас его подход к войне претерпел изменения.

Это, в свою очередь, повлияло на оценки администрации Дональда Трампа, которая считает, что Путин сегодня больше открыт для обсуждения потенциального мирного соглашения.

Несмотря на это, чиновники США соблюдают осторожность. Они не исключают, что даже в случае заключения временного соглашения Кремль может впоследствии возобновить наступление с целью расширения контроля над Украиной.

В материале CNN отмечается, что один из западных разведчиков высказал мнение, что Путин может сосредоточиться на более “умной” тактической цели.

– Все зависит от того, что США могут предложить, чтобы Путин смог представить это как победу дома и действительно почувствовать, что добился чего-то, что стоит паузы, – отметил он. При этом не исключается, что после такого перерыва Россия возобновит агрессию.

Чиновник также упомянул о том, что Путин регулярно ссылается на “историческое происхождение” российского народа, видя в части украинской территории “колыбель русской цивилизации”, что и определяет его долгосрочную цель — захватить больше украинских земель.

Европейское должностное лицо, на условиях анонимности, подтвердило CNN, что Москва может пойти на ограничение военных целей, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном.

В то же время, по его словам, Кремль не покидает свох максималистских амбиций.

– Кремль надеется, что улучшение отношений привлечет внимание после тактической паузы, а дальше можно будет снова использовать комбинацию военных, экономических, политических и информационных инструментов, чтобы достичь полного плана Путина в Украине и за ее пределами, – подчеркнул чиновник.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на полной оккупации временно захваченных территорий Украины и рассматривает это как часть любого соглашения о прекращении войны, несмотря на давление США.

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