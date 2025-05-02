Путін міг переглянути цілі у війні проти України: CNN із посиланням на розвідку

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, зосередив свою увагу у війні проти України на короткострокових завданнях.

Зокрема, посиленні контролю над окупованими територіями та вирішенні внутрішніх економічних проблем.

Про це повідомляє CNN із посиланням на західних і американських чиновників, обізнаних з новими розвідувальними даними.

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Путін хоче посилити контроль над окупованими територіями

Згідно з американською розвідкою, раніше Путін був переконаний у військовій перевазі Росії та здатності повністю захопити Україну.

Однак, за словами двох джерел CNN, зараз його підхід до війни зазнав змін.

Це, своєю чергою, вплинуло на оцінки адміністрації Дональда Трампа, яка вважає, що Путін сьогодні більше відкритий до обговорення потенційної мирної угоди.

Попри це, високопосадовці США зберігають обережність. Вони не виключають, що навіть у разі укладення тимчасової угоди Кремль може згодом відновити наступ з метою розширення контролю над Україною.

У матеріалі CNN зазначається, що один із західних розвідників висловив думку, що Путін наразі може зосередитися на більш “розумній” тактичній меті.

– Усе залежить від того, що США можуть запропонувати, щоб Путін зміг представити це як перемогу вдома і справді відчути, що домігся чогось, що варте паузи, – зазначив він. При цьому не виключається, що після такої “перерви” Росія відновить агресію.

Чиновник також згадав про те, що Путін регулярно посилається на “історичне походження” російського народу, вбачаючи в частині української території “колиску російської цивілізації”, що й визначає його довгострокову мету — загарбати більше українських земель.

Європейський посадовець, на умовах анонімності, підтвердив CNN, що Москва може піти на обмеження воєнних цілей, щоб покращити відносини з Вашингтоном.

Водночас, за його словами, Кремль не полишає своїх максималістських амбіцій.

– Кремль сподівається, що покращення стосунків відверне увагу після тактичної паузи, а далі можна буде знову використати комбінацію військових, економічних, політичних та інформаційних інструментів, щоб досягти повного плану Путіна в Україні та за її межами, — наголосив чиновник.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує наполягати на повній окупації тимчасово захоплених територій України та розглядає це як частину будь-якої угоди про припинення війни, попри тиск США.

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