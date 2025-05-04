Пехотная война: в ВСУ рассказали о тактике врага на Востоке

Российские войска в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица все больше отказываются от применения бронетехники, вместо этого сосредотачиваясь на тактике малой пехоты.

Об этом в национальном телемарафоне Єдині новини заявил представитель группировки, майор Виктор Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении

— Наиболее активным сейчас является Покровское направление и активность на нем просто вышла опять же на рекордные показатели. Она сопоставима с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале, — отметил Трегубов.

По его словам, противник все чаще привлекает мотоциклы и небольшие пехотные группы для наступательных действий. Интенсивность боевых действий остается крайне высокой.

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Также активными остаются Лиманское, Новопавловское и Торецкое направления.

— Там несколько общевойсковых армий стоит с 2023 года, у них есть одна большая стратегическая цель — так или иначе взять под контроль город Покровск, — сообщил спикер.

По его словам, хотя наступательные попытки россиян остаются неудачными, они продолжают концентрировать силы именно в этом районе.

Ожидается, что с приближением лета характер боевых действий трансформируется окончательно.

— Скорее всего, к лету война должна войти в формат более пехотной, скажем так, малых групп, — добавил Трегубов.

На отдельных направлениях наступательные действия противника напоминают непрерывную волну атак.

— Это фактически напоминает одну большую атаку, которая просто не прекращается. Просто люди меняются, одни подрываются, один за другим погибают, другие сразу за ними накатывают на своих мотоциклах, — рассказал он.

Ситуация вблизи Днепропетровской области

Относительно ситуации на южных участках, в частности, вблизи Днепропетровской области, Трегубов выразил сомнения относительно военной целесообразности действий врага.

— Военного смысла там продвигаться на том же Новопавловском направлении, на его южной части до Днепропетровской области, я не очень вижу. Но, ну не знаю, это фактически большими усилиями, большими потерями взять несколько поселков, возможно, — добавил военный.

При этом спикер подчеркнул, что на фронте нет признаков подготовки к так называемому парадному перемирию.

Напомним, Воздушные силы ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6 мотострелковой дивизии российского врага в районе Бахмута, на временно оккупированной территории Донецкой области.

Вследствие нашего удара существенно снизилась способность оккупационных войск РФ управлять действиями свои армии на Покровском направлении. Данные о потерях врага уточняются.

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