Піхотна війна: в ЗСУ розповіли про тактику ворога на Сході

Російські війська у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця дедалі більше відмовляються від застосування бронетехніки, натомість зосереджуючись на тактиці малої піхоти.

Про це у національному телемарафоні Єдині новини заявив речник угруповання, майор Віктор Трегубов.

Ситуація на Покровському напрямку

– Найбільш активним зараз є Покровський напрямок і активність на ньому просто вийшла знову-таки на рекордні показники. Вона зіставна з найактивнішими днями тієї кампанії, яку росіяни безуспішно намагалися провести у січні-лютому, — зазначив Трегубов.

За його словами, противник усе частіше залучає мотоцикли та невеликі піхотні групи для наступальних дій. Інтенсивність бойових дій залишається вкрай високою.

Зараз дивляться

Також активними залишаються Лиманський, Новопавлівський і Торецький напрямки.

– Там кілька загальновійськових армій стоїть з 2023 року, у них є одна велика стратегічна ціль – так чи інакше взяти під контроль місто Покровськ, – повідомив речник.

За його словами, хоча наступальні спроби росіян залишаються невдалими, вони продовжують концентрувати сили саме в цьому районі.

Очікується, що з наближенням літа характер бойових дій трансформується остаточно.

– Найімовірніше, до літа війна має увійти в формат більш піхотної, скажімо так, малих груп, — додав Трегубов.

На окремих напрямках наступальні дії противника нагадують безперервну хвилю атак.

– Це фактично нагадує одну велику атаку, яка просто не припиняється. Просто люди змінюються, одні підриваються, одне за одним гинуть, інші відразу за ними накатують на своїх мотоциклах, – розповів він.

Ситуація поблизу Дніпропетровської області

Стосовно ситуації на південних ділянках, зокрема поблизу Дніпропетровської області, Трегубов висловив сумніви щодо військової доцільності дій ворога.

– Військового сенсу там просуватися на тому ж самому Новопавлівському напрямку, на його південній частині до Дніпропетровської області, я не дуже бачу. Але, ну не знаю, це фактично великими зусиллями, великими втратами взяти кілька селищ, можливо, – додав військовий.

Водночас речник наголосив, що на фронті немає ознак підготовки до так званого парадного перемир’я.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ завдали нищівного удару по командному пункту 6 мотострілецької дивізії російського ворога в районі Бахмута, на тимчасово окупованій території Донецької області.

Унаслідок нашого удару суттєво знизилася здатність окупаційних військ РФ керувати діями свої армії на Покровському напрямку. Дані щодо втрат ворога уточнюються.

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