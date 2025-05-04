Піхотна війна: в ЗСУ розповіли про тактику ворога на Сході
Російські війська у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця дедалі більше відмовляються від застосування бронетехніки, натомість зосереджуючись на тактиці малої піхоти.
Про це у національному телемарафоні Єдині новини заявив речник угруповання, майор Віктор Трегубов.
Ситуація на Покровському напрямку
– Найбільш активним зараз є Покровський напрямок і активність на ньому просто вийшла знову-таки на рекордні показники. Вона зіставна з найактивнішими днями тієї кампанії, яку росіяни безуспішно намагалися провести у січні-лютому, — зазначив Трегубов.
За його словами, противник усе частіше залучає мотоцикли та невеликі піхотні групи для наступальних дій. Інтенсивність бойових дій залишається вкрай високою.
Також активними залишаються Лиманський, Новопавлівський і Торецький напрямки.
– Там кілька загальновійськових армій стоїть з 2023 року, у них є одна велика стратегічна ціль – так чи інакше взяти під контроль місто Покровськ, – повідомив речник.
За його словами, хоча наступальні спроби росіян залишаються невдалими, вони продовжують концентрувати сили саме в цьому районі.
Очікується, що з наближенням літа характер бойових дій трансформується остаточно.
– Найімовірніше, до літа війна має увійти в формат більш піхотної, скажімо так, малих груп, — додав Трегубов.
На окремих напрямках наступальні дії противника нагадують безперервну хвилю атак.
– Це фактично нагадує одну велику атаку, яка просто не припиняється. Просто люди змінюються, одні підриваються, одне за одним гинуть, інші відразу за ними накатують на своїх мотоциклах, – розповів він.
Ситуація поблизу Дніпропетровської області
Стосовно ситуації на південних ділянках, зокрема поблизу Дніпропетровської області, Трегубов висловив сумніви щодо військової доцільності дій ворога.
– Військового сенсу там просуватися на тому ж самому Новопавлівському напрямку, на його південній частині до Дніпропетровської області, я не дуже бачу. Але, ну не знаю, це фактично великими зусиллями, великими втратами взяти кілька селищ, можливо, – додав військовий.
Водночас речник наголосив, що на фронті немає ознак підготовки до так званого парадного перемир’я.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ завдали нищівного удару по командному пункту 6 мотострілецької дивізії російського ворога в районі Бахмута, на тимчасово окупованій території Донецької області.
Унаслідок нашого удару суттєво знизилася здатність окупаційних військ РФ керувати діями свої армії на Покровському напрямку. Дані щодо втрат ворога уточнюються.