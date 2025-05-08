Новини ночі 8 травня: “перемир’я” Путіна, НБУ розглядає перехід від долара до євро

На початку доби 8 травня мало б початися триденне “перемир’я”, оголошене раніше Володимиром Путіним, проте РФ порушила його через дві з половиною години, запустивши керовані авіабомби у напрямку Сумської області – щонайменше тричі.

В цьому регіоні наразі триває повітряна тривога. Водночас у небі над Україною наразі немає жодного Шахеда.

У перший день конклаву у Ватикані не змогли обрати нового Папу Римського, а конфлікт між Індією та Пакистаном набирає обертів.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 8 травня – у добірці Фактів ICTV.

Перехід від долара до євро: Україна розглядає таку можливість

Глава НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що Україна розглядає можливість заміни долара США на євро як базової валюти на тлі геополітичних змін, зміцнення зв’язків із Євросоюзом та фрагментації світової торгівлі.

– Посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі спонукають НБУ вивчити доцільність прив’язки гривні до євро, – наголосив він.

За його словами, це складний процесс, який вимагає якісної, різнобічної підготовки.

Конклав у Ватикані

Під час першого голосування конклаву, яке відбулося напередодні ввечері, 133 кардинали не змогли обрати нового Папу Римського.

Пізно ввечері з димаря над Сикстинською капелою пішов чорний дим, тому процес триватиме далі.

Від сьогодні і до обрання нового очільника Католицької церкви відбуватиметься щонайбільше чотири голосування на день.

Удар Пакистану по аеропорту в Індії

Наприкінці доби стало відомо про удар військових Пакистану балістичними ракетами по індійському аеропорту Амрітсара, внаслідок чого там сталося друге відключення електроенергії

За даними ЗМІ, індійська ППО нібито збила одну з них.

У МЗС України на тлі загострення закликали Індію та Пакистан до дипломатичного діалогу.

– Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості, –мовиться у заяві дипломатичного відомства.

Заборона на проліт літака Фіцо до Москви

Ряд країн ЄС – Естонія, Латвія, Литва та Польща – заборонили прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо переліт до Москви через свою територію .

Тому наразі невідомо, яким саме маршрутом полетить спеціальний урядовий рейс.

Сам Фіцо заявив, що отримав повідомлення від Естонії про відмову в прольоті літака з ним на борту, наголосивши, що розцінює це як спробу навмисно зірвати його візит до РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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