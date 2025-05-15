ЦПД спростував фейк РФ про переговори у Стамбулі: Час не узгоджувався

Сьогодні, 15 травня, настав день переговорів у Стамбулі, які ще в неділю вночі анонсував президент РФ Володимир Путін.

Переговори у Стамбулі 15 травня: що відомо

Із самого ранку російські пропагандистські ЗМІ почали писати про старт переговорів у Стамбулі о 10:00 15 травня.

Натомість керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко наголошує, що “росіяни закидають у медіа брехню”, адже такий час не був запланований.

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– Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їхні пропагандисти пишуть, що “перемовини потрібні всім, окрім України”. На це і розраховують, – переконаний Андрій Коваленко.

Насправді, продовжує очільник ЦПД, “рух до миру не потрібен хіба що Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню”.

Тим часом у канцелярії президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана підтвердили, що о 13:00 має відбутися зустріч із його українським колегою Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що 11 травня під час нічного звернення Путіна російський диктатор запропонував відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський на це відповів, що чекатиме Путіна в Туреччині 15 травня.

У РФ довго відмовчувалися. Зрештою пізно ввечері 14 травня на сайті Кремля оприлюднили склад делегації, яка відбуде на переговори у Стамбулі.

Як з’ясувалося, Путін замість себе відрядив переговорників на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським.

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