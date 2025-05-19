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Ирина Гамалий, редактор сайта

Зеленский: Украина не будет сдавать свою землю и выводить войска с наших территорий

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина не намерена соглашаться на условия, которые предусматривают вывод ее войск с собственных территорий.

Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув важность защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

Украина не будет выводить войска со своих территорий

 — Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это — мой конституционный долг. Это обязанность наших военных — защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас временно оккупированы территории — из-за агрессии такой большой страны. Это понятно. Но никаких ультиматумов, и никто не будет сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома, — четко заявил Зеленский.

Президент пояснил, что если Россия требует вывести войска с украинских земель, это означает, что Кремль не заинтересован в прекращении огня и не хочет, чтобы война завершилась.

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Он убежден: Россия хорошо осознает, что Украина на такие условия не пойдет.

— Если вы заранее задаете такие вопросы, на которые сами знаете ответ — и он не будет положительным — значит, вы точно не хотите иметь результат. Хотя то, о чем мы сейчас говорили с президентом США. Он считает, что Россия готова к переговорам и готова к компромиссам и так далее. Я уже не помню все эти детали, но тем не менее — мы увидим, — добавил глава государства.

Напомним, сегодня состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Также Дональд Трамп пообщался с Владимиром Зеленским.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВСУ
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