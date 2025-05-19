Зеленский: Украина не будет сдавать свою землю и выводить войска с наших территорий
Украина не намерена соглашаться на условия, которые предусматривают вывод ее войск с собственных территорий.
Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув важность защиты суверенитета и территориальной целостности государства.
Украина не будет выводить войска со своих территорий
— Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это — мой конституционный долг. Это обязанность наших военных — защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас временно оккупированы территории — из-за агрессии такой большой страны. Это понятно. Но никаких ультиматумов, и никто не будет сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома, — четко заявил Зеленский.
Президент пояснил, что если Россия требует вывести войска с украинских земель, это означает, что Кремль не заинтересован в прекращении огня и не хочет, чтобы война завершилась.
Он убежден: Россия хорошо осознает, что Украина на такие условия не пойдет.
— Если вы заранее задаете такие вопросы, на которые сами знаете ответ — и он не будет положительным — значит, вы точно не хотите иметь результат. Хотя то, о чем мы сейчас говорили с президентом США. Он считает, что Россия готова к переговорам и готова к компромиссам и так далее. Я уже не помню все эти детали, но тем не менее — мы увидим, — добавил глава государства.
Напомним, сегодня состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Также Дональд Трамп пообщался с Владимиром Зеленским.