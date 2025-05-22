Путін знову заговорив про створення “буферної зони” вздовж кордону з Україною

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що російська армія реалізовує завдання зі створення “буферної зони” вздовж кордону з Україною.

Його слова передають низка пропагандистських державних медіа РФ.

Путін заявив про рішення створити “буферну зону”

— Ухвалено рішення про створення “буферної зони” безпеки вздовж кордону Росії та України, – заявив диктатор.

За його словами, російська армія нібито вже почала працювати над виконанням цього завдання.

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Якихось деталей щодо путінської “буферну зону” пропагандисти не повідомляють.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Путін вже не вперше говорить про створення “буферної зони”.

— Про буферну зону Путін вже каже не вперше, рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь, – написав він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що нещодавня поїздка Путіна на Курщину, ймовірно, свідчить про намагання диктатора створити підстави для виправдання захоплення Сум і всієї області.

В ISW вважають, що Сумська область потрібна РФ як буферна зона.

За даними низки західних і українських джерел, російська делегація на переговорах у Стамбулі 16 травня погрожувала окупацією Сумської області для створення “зони безпеки”.

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