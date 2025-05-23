Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ

Универсальные бойцы, способные выполнить самые сложные задачи на фронте, – это о морских пехотинцах. И 23 мая Украина отмечает их профессиональный праздник – День морской пехоты.

Что известно о зарождении украинской морской пехоты и участии морпехов в войне с Россией – далее в материале.

Морская пехота – что это за род войск

Морская пехота входит в структуру Военно-морских сил Украины.

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Это высокомобильный род войск, предназначенный для ведения боевых действий в морских/воздушно-морских десантах, ведения наступательного боя на морском побережье, для обороны важных береговых объектов, участков побережья как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил Украины.

Как подчеркивали в Министерстве обороны Украины, морпехи – это больше, чем просто род войск. Это универсальные воины, способные выполнять самые сложные боевые задачи не только в море, но также в воздухе и на суше.

– Морпех – универсальный воин трех стихий, несокрушимый и непобедимый. Лозунг Верные всегда – настоящая визитная карточка украинского морского пехотинца, — отмечали в министерстве.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Корпуса морской пехоты. В конце 2023-го в Военно-морских силах сообщили, что формирование Корпуса находится на завершающем этапе.

В его состав должны были войти существующие отдельные бригады морской пехоты, отдельные артиллерийские бригады, другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Кроме того, планировалось “создание еще нескольких боевых бригад и батальонов морской пехоты”.

В ВМС объясняли, что формирование Корпуса позволит более эффективно планировать операции, управлять силами во время наступления и обороны.

В 2024 году был сформирован 30-й Корпус морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины. Возглавил его генерал-майор Дмитрий Делятицкий.

Корпус морской пехоты способен самостоятельно формировать оперативно-тактическую группировку войск для проведения операций. Среди его ключевых задач – осуществление планирования, применения и обеспечения подразделений согласно стандартам НАТО; проведение наступательных штурмовых и десантных операций в акваториях рек и водохранилищ; оборона важных береговых объектов и участков побережья.

В состав Корпуса морской пехоты вошли:

32 отдельная артиллерийская бригада (ранее это был 32 реактивный артиллерийский полк);

34 отдельная бригада береговой обороны (сформирована в 2025 году на базе 124 отдельной бригады территориальной обороны);

35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского (основана в 2018 году);

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского (сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из временно оккупированного Крыма);

37 отдельная бригада морской пехоты (сформирована в 2023 году);

38 отдельная бригада морской пехоты (сформирована в 2023 году, основой для создания стал 503 батальон морской пехоты);

39 отдельная бригада береговой обороны (сформирована в 2025 году на базе 126 отдельной бригады территориальной обороны);

40 отдельная бригада береговой обороны (создана в 2025 году на базе 150 отдельной механизированной бригады);

406 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова;

140 отдельный разведывательный батальон;

426 отдельный батальон беспилотных систем.

Почему выбрали 23 мая

Дату для Дня морской пехоты выбрали не зря: 23 мая считается днем создания этого рода войск. В этот день в 1918 году гетман Украинской Державы Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады Морской пехоты в составе трех полков.

Каждый полк должен был состоять из трех шалашей (батальонов), а каждый шалаш – из четырех пехотных и одной пулеметной сотен (рот). Как информирует Украинский институт национальной памяти, первый полк морской пехоты должен был дислоцироваться в Одессе, второй – в Николаеве, а третий – в Херсоне. Планировалось и создание трех эскадронов морской кавалерии.

Подразделения должны были выполнять задачи по береговой обороне и десантным операциям. Однако к концу правления Скоропадского формирование бригады не завершилось.

Создание частей морской пехоты продолжилось и во времена УНР. В марте 1919 года был сформирован 1-й Гуцульский полк морской пехоты, в состав которого должны были войти военные, ранее проходившие службу в российском и австро-венгерском флотах. Однако на практике в полк вошли много карпатских сплавщиков леса (бокорашей). Считалось, что они, умея управлять плотами и лодками на горных реках, могли бы стать искусными моряками.

Личный состав морского полка принимал участие в Первом и Втором зимних походах армии УНР.

Формирование морской пехоты тогда пришлось на критическое для Украины время освободительной борьбы 1917-1921 годов с нашествием большевиков. Несмотря на это, морпехи УНР проявили стойкость и верность Украине.

А современная морская пехота ВМС ВСУ стала их достойной наследницей, продолжая национальные военные традиции.

Участие морпехов в войне с РФ: история одного боя

Морские пехотинцы противодействовали войскам РФ в разных горячих точках фронта, были привлечены к выполнению боевых задач на самых тяжелых участках.

После полномасштабного вторжения РФ они героически защищали Мариуполь и остров Змеиный, освобождали территории Херсонской области, проводили успешные контрнаступательные действия на юге Донецкой области в 2023 году (освободив такие населенные пункты, как Старомайорское и Урожайное), приняли участие в операции по созданию плацдарма в Крынках (левый берег Днепра).

Одной из операций было освобождение населенного пункта Давыдов Брод во время контрнаступления на правобережье Херсонской области осенью 2022 года.

– Давыдов Брод – это был один из населенных пунктов, через который проходила трасса из Великой Александровки в Херсон. И Давыдов Брод, Брускинское были стратегически важные населенные пункты для противника: они их удерживали до последнего и бросали на это все возможные и невозможные силы с привлечением авиации, – рассказывал в комментарии Фактам ICTV военнослужащий 35 отдельной бригады морской пехоты Юрий (позывной 73-й).

Он принимал непосредственное участие в освобождении стратегически важного села Давыдов Брод в октябре 2022-го. Юрий был одним из защитников, которые подняли государственный флаг Украины над этим населенным пунктом.

В тот момент Юрий был командиром РТГ – ротно-тактической группы. 2 октября его подразделение зашло на плацдарм и форсировало реку Ингулец.

Как рассказывал военный, враг постоянно мониторил переправы ВСУ и наносил по ним удары. За день оккупанты до 10 раз могли уничтожать одну переправу, происходили пуски вражеских ракет класса воздух-земля.

Несмотря на то, что украинские военные попали под обстрел из РСЗО Град и Ураганов, они зашли на плацдарм на берегу реки Ингулец. После этого получили от командования задачу занять ключевые точки возле Давыдова Брода.

А 4 октября 2022 года населенный пункт удалось освободить. При этом боев в самом селе не было: враг не стал дожидаться прихода ВСУ и сбежал.

– Снайперы расстреливали колонны, которые двигались с нашей стороны, были засады. Поэтому 2 октября быстро не удалось занять указанные точки. Это все мы начали организовывать уже с 3 октября, и малыми группами подошли вплотную, за 1,5 км к населенному пункту Давыдов Брод. Были заняты контрольные точки, а уже 4 октября организована авиаразведка. И где-то в 10:00 мы обнаружили, что находившийся в селе противник сбежал. Было организовано несколько групп, которые заходили в само село, проводили зачистку. Непосредственных стычек уже в Давыдовом Броде не случалось, — вспоминал морской пехотинец.

Юрий находился в первой группе, которая заходила в населенный пункт. Воины получили задачу от командования как можно скорее поднять украинский флаг над Давыдовым Бродом. В селе они увидели вышку мобильной связи и решили, что это будет подходящее место.

Символический момент, когда над Давыдовым Бродом снова начал развеваться флаг Украины, был снят на видео и быстро распространился в сети.

– Даже танковые обстрелы никого не сдерживали. Когда люди приезжали на эвакуацию побратимов, по ним работал танк, работали постоянно минометы, осколки в процессе движения залетали в салон. Но воины как-то на это не обращали внимания. Там было желание как можно скорее освободить свою родную землю. На адреналине это все делалось тогда, – рассказывал Фактам ICTV морпех.

Воин отмечал, что самое сложное на поле боя – терять своих побратимов.

А победа Украины в полномасштабной войне должна предусматривать капитуляцию РФ и освобождение всех временно оккупированных территорий.

– Во-первых, это возвращение наших границ, в которых Украина была с 1991 года. Во-вторых, это капитуляция нашего врага, поскольку мы все понимаем, что какие-то “мирные” договоры – это просто отсрочка следующей войны на какие-то 10-15 лет, пока они снова не нарастят силы. И в дальнейшем развитие наших Вооруженных сил до такого уровня, чтобы у наших “заболотных” соседей даже мысли никогда не было о каких-то вооруженных нападениях на нашу землю, — подчеркивал морской пехотинец.

Что известно о морской пехоте: 10 важных фактов

В День морской пехоты следует упомянуть знаковые и малоизвестные факты об этом роде войск:

1. Фундамент для создания морской пехоты Украины был заложен в феврале 1992 года. Тогда 880 отдельный батальон морской пехоты, дислоцировавшийся в Севастополе, присягнул на верность украинскому народу. Однако командование Черноморского флота РФ всячески препятствовало переходу морпехов под юрисдикцию Украины. В конце концов, командир батальона майор Виталий Рожманов и его заместители были уволены с должностей, а сам батальон расформировали.

2. 1 июля 1993 года, после создания Военно-морских сил Украины, в Севастополе сформировали 27 отдельный батальон морской пехоты. В него попали лучшие офицеры Черноморского флота, захотевшие служить Украине.

3. После преступной оккупации Крыма Россией в 2014 году до двух сотен морпехов (около трети) не изменили присяге украинскому народу и стали основой современной морской пехоты Украины. Они были передислоцированы в Николаев.

4. Из одной ротно-тактической группы, которая в 2014 году отправилась выполнять боевые задачи на Востоке Украины, морская пехота превратилась в современный высокомобильный род войск с полигонами, учебными центрами и командованием.

5. Нынешние 35 и 36 бригады морпехов имеют имена контрадмиралов Михаила Билинского и Михаила Остроградского, которые были создателями морской пехоты Украины в период Освободительной борьбы 1917-1921 годов.

6. В 2018 году изменился цвет беретов украинских морпехов: с черного – на цвет морской волны.

7. Лозунг морской пехоты – Верный всегда, что символизирует верность военной присяге и самоотверженную службу украинскому народу. На беретном знаке и флаге морской пехоты – изображение “окрыленного” меча гетмана Петра Сагайдачного, наложенное на якорь.

8. В первом бою войны на Донбассе весной 2014 года участвовал на тот момент старший лейтенант Вадим Сухаревский, будущий командир 503 отдельного батальона морской пехоты. Он из крупнокалиберного пулемета на бронетранспортере поддержал бойцов спецподразделения Альфа Службы безопасности Украины под Семеновкой (в районе Славянска). После этого российские оккупанты отступили. В бою участвовали только шесть бойцов Альфы и БТР Сухаревского. В настоящее время Вадим Сухаревский – полковник, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

9. Морской пехотинец Виталий Скакун, подорвавший Генический мост в Херсонской области вместе с собой, стал первым Героем Украины (посмертно), удостоенным этого звания после начала полномасштабной войны.

10. Воины 36 бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями героически защищали полностью окруженный оккупантами Мариуполь, в том числе на металлургическом комбинате Азовсталь.

Таким образом, День морской пехоты Украины – не просто еще одна дата календаря. Этот праздник имеет немаловажное значение и символизм, ведь современные морские пехотинцы являются наследниками лучших боевых традиций участников освободительной борьбы начала XX века.

Сегодня морпехи вместе с другими подразделениями украинской армии героически защищают Украину от российских захватчиков, борясь за право на свободу и мирную жизнь.

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