В Укрзализныце заявили, что продолжительность работ по восстановлению пути между станциями Ясиня и Вороненко на Закарпатье в связи с проседанием грунта может увеличиться до трех суток.

Повреждение пути и перекрытие движения поездов на Закарпатье

Укрзализныця соощила, что ремонт поврежденного пути начали сразу, работы продолжались всю ночь и будут продолжаться непрерывно до полного восстановления, однако этот участок сложный для укрепления грунта, поэтому продолжительность работ может увеличиться до трех суток.

— Пассажиров поезда №96 Рахов — Киев везем резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясиню, Квасов и Рахов, — пояснили в УЗ последние изменения в движении поездов.

Перевозчик также извинился за временные неудобства и заверил, что ни один рейс горного направления не отменен.

Изменения в маршрутах поездов Укрзализныци на 23 мая

Укрзализныця изменила маршруты поездов на 23 мая

Проседание земной породы под путями вызвало временное перекрытие движения на участке Ясиня — Вороненко, в результате чего Укрзализныця внесла изменения в маршрутах поездов на 23 мая.

Эти изменения коснулись девяти маршрутов:

№233 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 05:21); поезд №144 Рахов — Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремче;

№55 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 06:48); обратный рейс в столицу будет отправляться также со станции Микуличин в 18:48;

№95 Киев — Рахов будет курсировать до станции Вороненко (прибытие в 08:45); обратный рейс в Киев — также со станции Вороненко в 21:08;

№107 Киев — Рахов будет курсировать до станции Вороненко (прибытие в 09:46); обратный рейс в Киев — от станции Вороненко в 13:50;

№5 Запорожье — Ясиня будет курсировать до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;

№25 Одесса — Ясиня будет курсировать до Ворохты (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу — из Ворохты в 15:35;

№357 Киев — Ясиня будет курсировать до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;

№1 Харьков — Ворохта будет курсировать до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12;

№143 Сумы — Рахов будет курсировать до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов — Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.

А пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя — Деловое будет ехать только до Делятина.

Для пассажиров поездов дальнего следования Укрзализныця организовала автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

Вечером 22 мая Укрзализныця приостановила движение поездов на маршруте между станциями Ясиня и Вороненко в связи с проседанием грунта и повреждением пути.

