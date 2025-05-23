Відновлення пошкодженої колії у Карпатах може тривати до трьох діб – Укрзалізниця

В Укрзалізниці заявили, що тривалість робіт з відновлення колії між станціями Ясіня та Вороненко на Закарпатті у зв’язку з просіданням ґрунту може збільшитися до діб.

Пошкодження колії та перекриття руху потягів на Закарпатті

Укрзалізниця повідомила, що ремонт пошкодженої колії розпочали відразу, роботи тривали всю ніч і продовжуватимуться безупинно до повного відновлення, проте ця ділянка складна для укріплення ґрунту, тож тривалість робіт може збільшитися до трьох діб.

– Пасажирів поїзда № 96 Рахів – Київ веземо резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасова та Рахова, – пояснили в УЗ останні зміни в русі потягів.

Перевізник також вибачився за тимчасові незручності і запевнив, що жоден рейс гірського напрямку не скасовано.

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Укрзалізниця змінила маршрути потягів на 23 травня

Просідання земної породи під коліями спричинило тимчасове перекриття руху на дільниці Ясіня – Вороненко, внаслідок чого Укрзалізниця внесла зміни в маршрутах потягів на 23 травня.

Ці зміни торкнулися дев’яти маршрутів:

№233 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 05:21); поїзд №144 Рахів – Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремча;

№55 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 06:48); зворотний рейс до столиці вирушатиме також зі станції Микуличин о 18:48;

№95 Київ – Рахів курсуватиме до станції Вороненко (прибуття о 08:45); зворотний рейс до Києва – також зі станції Вороненко о 21:08;

№107 Київ – Рахів курсуватиме до станції Вороненко (прибуття о 09:46); зворотний рейс до Києва – від станції Вороненко о 13:50;

№5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя вирушатиме також з Ворохти о 13:03;

№25 Одеса – Ясіня курсуватиме до Ворохти (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси – з Ворохти о 15:35;

№357 Київ – Ясіня курсуватиме до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс до Києва вирушатиме з Микуличина о 15:27;

№1 Харків – Ворохта курсуватиме до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова вирушатиме з Яремча о 17:12;

№143 Суми – Рахів курсуватиме до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів – Київ вирушатиме в цей день з Ворохти о 22:36.

А приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове їхатиме лише до Делятина.

Для пасажирів поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організувала автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Ввечері 22 травня Укрзалізниця призупинила рух потягів на маршруті між станціями Ясіня та Вороненко у зв’язку з просіданням ґрунту та пошкодженням колії.

Джерело : Укрзалізниця

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