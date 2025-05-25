Россия впервые за долгое время применила ракету Х-22, ПСУ поднимали в воздух Mirage и F-16.

В ночь на 25 мая Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину, в ходе которой впервые за длительное время была применена ракета Х-22.

РФ применила ракету Х-22

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, запуск ракеты совершил самолет Ту-22М3.

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Х-22 имеет боевую часть весом 950 кг и рассчитана на поражение авианосных групп. Однако главная угроза этой ракеты заключается в ее чрезвычайной неточности – допустимый круг поражения составляет до 600 метров.

– И вот такой ракетой они сегодня снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа, – подчеркнул Игнат.

Он также сообщил, что в ночной атаке по Украине враг применил в общей сложности 367 средств воздушного нападения, в том числе 298 беспилотников – ударных Шахедов и дронов-имитаций.

Это рекордное количество, свидетельствующее о наращивании производства БпЛА в РФ.

Несмотря на масштабность атаки, Воздушные силы ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны – авиацией, зенитно-ракетными войсками, РЭБ, мобильными огневыми группами продемонстрировали высокую эффективность.

Было уничтожено 45 крылатых ракет и 266 дронов.

Отдельно Игнат отметил вклад западной техники, в том числе самолетов F-16 и Mirage, в отражении воздушной атаки.

– К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам и перехватить ее не удалось, – добавил представитель Воздушных сил.

Массированная атака РФ привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, погибли по меньшей мере 12 человек, более 60 получили ранения.

Среди погибших – трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители были госпитализированы, мама находится в тяжелом состоянии.

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