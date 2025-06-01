Наших людей вовремя вывели с российской территории: Зеленский об операции Паутина

Людей, готовивших операцию Паутина, в результате которой поражено более 40 вражеских самолетов, вовремя вывели с территории Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после заслушанного доклада главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по сегодняшней операции Паутина.

Зеленский об операции Паутина

— Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Самая дальнобойная наша операция, — утверждает Зеленский.

По словам главы государства, наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории.

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Владимир Зеленский поблагодарил генерала Василия Малюка за этот успех Украины.

Президент поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

— Конечно, не все можем сейчас рассказать. Но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории, — убежден Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина защищает себя, и вполне справедливо. Он объяснил, что украинская сторона делает все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны.

По его мнению, Российская Федерация должна закончить полномасштабную войну, которую сама же и начала в Украине.

Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную операцию Паутина, в результате которой поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования на территории России.

По подсчетам СБУ, $7 млрд — это ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая попала под удары в рамках операции Паутина.

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