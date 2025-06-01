Наших людей вчасно вивели з російської території: Зеленський про операцію Паутина

Людей, які готували операцію Павутина, внаслідок якої уражено понад 40 ворожих літаків, вчасно вивели з території Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після заслуханої доповіді глави Служби безпеки України Василя Малюка щодо сьогоднішньої операції Павутина.

Зеленський про операцію Павутина

– Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція, – стверджує Зеленський.

За словами глави держави, наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський подякував генералу Василю Малюку за цей успіх України.

Президент доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

– Звісно, не все можемо зараз розказати. Але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії, – переконаний Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна захищає себе, і цілком справедливо. Він пояснив, що українська сторона робить все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни.

На його думку, Російська Федерація повинна закінчити повномасштабну війну, яку сама ж і почала в Україні.

Вдень 1 червня Служба безпеки України провела унікальну операцію Павутина, внаслідок якої вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування на території Росії.

За підрахунками СБУ, $7 млрд – це орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка потрапила під удари у рамках операції Павутина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.